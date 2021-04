Am 4. Trimester 2020 sinn d'Logementspräisser nawell zolidd an d'Luucht gaangen. Dat geet aus der neier Etüd vum Statec ervir.

Ëm ganzer 16,7% sinn d'Präisser fir Appartementer an Haiser par rapport zum 4. Trimester 2019 geklommen. Do louch déi duerchschnëttlech Hausse pro Joer nach bei 10,1%, an am Joer 2018 waren d'Präisser ëm 7,1% an d'Luucht gaangen, 2017 waren et 5,6% an 2016 6%.

Nei Appartementer sinn duerchschnëttlech op 1 Joer gekuckt 14,4% méi deier ginn, aler souguer 15,8%. Bei den Haiser ass et eng Hausse vun 19,7% op ee Joer gekuckt. Wat d'Wunneng oder d'Haus méi no bei der Stad läit, wat de Meterkaree-Präis méi héich ass.

Am Kanton Lëtzebuerg läit ee bei den Appartementer, déi grad gebaut ginn, bei 10.533 Euro de Meterkaree, am Norde ass et just hallef sou vill.

Haiser kaschten am Kanton Lëtzebuerg an der Moyenne 1,345 Milliounen Euro, am Norden ass ee mat 624.829 Euro dobäi.

© Liser