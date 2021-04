Ronn 3/4 vun alle Coroana-Infektiounen hei am Land, sinn op déi brittesch Variant vum Virus zeréckzeféieren.

Den LNS huet an der 12ter Kalenner-Woch och nees verschidde Covid-Prouwe sequenzéiert, an dobäi ass kloer ginn, dass déi brittesch Variant vum Coronavirus, déi mat der ominéiser Notioun B.1.1.7, weider am Stäerkste bei den Infektioune vertrueden ass, mat ganzer 73,5%.

Deemno kann ee soen, dass ronn 3-Véirels vun allen Infektiounen am Land, op déi Variant vum Virus zeréckzeféiere sinn.

18,4% sinn et fir déi sougenannten südafrikanesch Variant, confirméiert den LNS an engem Communiqué vun en Donneschdeg de Mëtten.

689 Prouwen huet de Staatslabo am Laf vun där Woch analyséiert.

PDF: ReViLux-Rapport