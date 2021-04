D’CSV seet, datt de Generalsekretär an den Tresorier vun 2019 formell kontestéieren, datt si hiren Accord derfir ginn hätten.

De Frank Engel krut vun der CSV tëscht Januar 2019 a Mee 2020 seng sozial Cotisatiounen, déi hien als Privatmann abezuelt huet, vun der Partei zeréck bezuelt. Dat steet an engem Rapport vum Rechnungshaff iwwer de Finanzement vun de politesche Parteie vun 2019.

En Donneschdeg ass de Rapport vun der Cour des comptes un d’Parteie gaangen. Dat Dokument läit RTL vir. Eisen Informatiounen no geet et ëm 6.000 Euro.

PDF: Rapport vum Rechnungshaff

D’Cour des comptes schreift, datt déi Depensen als „charges sociales“ comptabiliséiert goufen, en Aarbechtskontrakt tëscht der Partei an dem President feelt awer.

De Rechnungshaff hält fest, datt déi Decisioun fir déi Cotisatiounen z’iwwerhuelen „de commun accord“ vum President, dem Generalsekretär an dem deemolegen Tresorier vun der CSV geholl gouf. Dokumentéiert wier dat awer néierens.

D’CSV reagéiert am Rapport a seet, datt de Generalsekretär an den Tresorier vun 2019 formell kontestéieren, datt si hiren Accord derfir ginn hätten, datt d’Partei déi sozial Cotisatiounen vum Parteipresident, also dem Frank Engel, iwwerhëlt.