Wéi geet et an den Alters- a Fleegeheemer virun? Fir d'Experte ginn et no der Impfung nees méi Méiglechkeeten, fir Fräiheeten zeréckzekréien.

"D'Impfunge wäerten och an den Altersheemer erëm méi Fräiheete bréngen an da wäerten et praktesch keng Restriktioune méi ginn", dat seet den Expert an der Virologie, de Professer Claude Muller vum Luxembourg Institute of Health am RTL-Interview.

Bis Enn Mäerz goufe bal 1.900 vun de 6.400 Awunner an Awunnerinnen aus den Alters- a Fleegeheemer positiv op de Coronavirus getest. An enger Struktur gouf et kee Fall an aneren iwwer 70% vun Infizéierten. Dem Professer Muller no missten onbedéngt déi néideg Analyse gemaach ginn.

Et misst een zum Beispill wëssen, wéi d'Fäll zäitlech opgetruede sinn, ob et eenzel Infektioune gouf, wou awer kee weider ugestach ginn ass, oder awer ob eng Infektioun zu engem Cluster gefouert huet. Esou kéint ee Réckschlëss op d'Effikassitéit vu Mesurë schléissen.

D'Zuel vun den Doudesaffer an de Servior Haiser weisen, datt et am Joer 2020 an den zwou Wellen zu Lëtzebuerg däitlech méi Doudesaffer gouf, wéi an den zwee Jore virdrun.

© RTL-Grafik

Ma och elo wou d'Leit an den Alters- a Fleegeheemer geimpft sinn, ginn et nach positiv Fäll oder souguer Clusteren a verschiddenen Haiser. De Professer Muller erënnert do drun, datt et bei eelere Leit méi laang dauert, bis een Impfschutz do ass. Tëscht 2 an 3 Wochen:

"Dofir dierf een dat do net notzen, fir ze soen, datt d'Impfung näischt bréngt. Dat muss richteg ënnersicht ginn. Dofir hunn ech och ëmmer gesot, datt mer dat mussen ënnersichen. Et war eng richteg Initiativ vun der Regierung an der Oppositioun, fir sech dat unzekucken, mee iergendwéi weess ech net, ob dat elo passéiert oder net."

Inacceptabel ass et fir de Claude Muller, datt nach ëmmer net dat komplett Personal geimpft ass:

"Et ass absolut noutwenneg an ech gesinn et och als onprofessionell un, datt ee sech mat 52% vu geimpfte Personal zefridde gëtt."

© RTL-Grafik

Wat d'Balance tëscht Fräiheeten a Restriktioune betrëfft, mengt de Professer Muller, datt d'Impfungen definitiv fir méi Fräiheete suerge wäerten:

"Wann 90% oder méi bannent engem Haus geimpft sinn, Personal inclus, da kann een zréckgoen op déi grouss Fräiheet."

Dem Claude Muller no misst all Haus déi eege Situatioun am Bléck hunn an op Grond dovun decidéieren, ob erëm opgemaach ka ginn oder net. International Etüden hunn op alle Fall gewisen, datt den Impfschutz och bei eelere Leit grouss ass.

Hei déi komplett Tabell mat positive Fäll an den Alters- a Fleegeheemer





ESC



nombre de lits



résidents déclarés positifs



positifs en % par résidents



1



Bofferdange - SERVIOR « Am Park »



132



65



49.2%



2



Rédange/Attert - Home pour personnes âgées St François



118



15



12.7%



3



Belvaux - Résidence Op der Waassertrap



120



27



22.5%



4



Berbourg - Haaptmann’s Schlass



151



24



15.9%



5



Bertrange - Les Parcs du Troisième Âge



133



66



49.6%



6



Bettembourg - An de Wisen



146



19



13.0%



7



Bettembourg - Foyer Ste Elisabeth



118



17



14.4%



8



Clervaux - Home pour personnes âgées St François



115



11



9.6%



9



Clervaux - Résidence des Ardennes



112



51



45.5%



10



Consdorf - Seniorie St Joseph



88



7



8.0%



11



Contern - Seniorie Sainte Zithe Contern



144



11



7.6%



12



Crauthem - Les Jardins d’Alysea



142



54



38.0%



13



Diekirch - Maison de soins Sacré-Coeur



100



9



9.0%



14



Diekirch - SERVIOR « Bei der Sauer »



110



23



20.9%



15



Differdange - SERVIOR « Thillebierg »



86



54



62.8%



16



Dudelange - SERVIOR « Grand-Duc Jean »



207



65



31.4%



17



Echternach - Hospice civil Echternach



57



0



0.0%



18



Echternach - SERVIOR « Am Schléeschen »



57



5



8.8%



19



Echternach - SERVIOR « Belle Vue »



73



18



24.7%



20



Erpeldange-sur-Sûre - Maison de Séjour et de Soins « Beim Goldknapp »



118



23



19.5%



21



Esch/Alzette - Résidence Bel-Âge



46



23



50.0%



22



Esch/Alzette - SERVIOR « Op der Léier »



168



105



62.5%



23



Ettelbruck - Centre Pontalize



145



14



9.7%



24



Grevenmacher - Home pour personnes âgées St François



115



65



56.5%



25



Heisdorf - CIPA Maredoc



141



31



22.0%



26



Howald - SERVIOR « Beim Klouschter »



120



87



72.5%



27



Junglinster - Centre Grande-Duchesse Joséphine Charlotte



100



1



1.0%



28



Kehlen - CIPA « Poetschebiirchen »



40



2



5.0%



29



Luxembourg - Elysis



133



2



1.5%



30



Luxembourg - Fondation J.P. Pescatore



354



55



15.5%



31



Luxembourg - Home pour personnes âgées « Sacré Coeur »



122



22



18.0%



32



Luxembourg - Hospice de Hamm



193



65



33.7%



33



Luxembourg - Hospice du Pfaffenthal



101



57



56.4%



34



Luxembourg - Sainte Elisabeth am Park



124



43



34.7%



35



Luxembourg - Seniorie St Jean de la Croix



92



55



59.8%



36



Luxembourg - SERVIOR « Op der Rhum »



221



38



17.2%



37



Mamer - Home pour personnes âgées Mamer



138



18



13.0%



38



Mersch - Home pour personnes âgées St Joseph



125



19



15.2%



39



Mondorf-les-Bains - Résidence Monplaisir



178



65



36.5%



40



Niederanven - CIPA « Gréngewald »



158



47



29.7%



41



Niedercorn - SERVIOR « Um Lauterbann »



154



107



69.5%



42



Pétange - Seniorie St Joseph Pétange



162



71



43.8%



43



Remich - CIPA « Maison St Joseph »



127



15



11.8%



44



Rodange - Résidence du Parc Ronnwiss



42



30



71.4%



45



Rollingen - Blannenheem



204



98



48.0%



46



Rumelange - SERVIOR « Roude Fiels »



70



34



48.6%



47



Schifflange - Maison de soins « Am Schmëttbësch »



103



52



50.5%



48



Steinfort - Hôpital Intercommunal Steinfort



52



32



61.5%



49



Vianden - SERVIOR « Sanatorium »



94



1



1.1%



50



Vianden - SERVIOR « Schlassbléck »



72



20



27.8%



51



Wasserbillig - Maison de soins « Op Lamp »



81



10



12.3%



52



Wiltz - SERVIOR Geenzebléi



120



46



38.3%





* D'Zuele betreffen déi ganz Pandemie / Source: Familljeministère / Stand 30.03.2021