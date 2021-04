Méiglecherweis wäerte schonn Enn der Woch an den Alters- a Fleegeheemer Covid-Schnelltester zur Verfügung stoen.

Dat selwecht gëllt fir Strukture fir Leit mat Handicap. Fir Visiteure ginn d'Schnelltester obligatoresch. Nei ass och, dass Persounen, déi net fest agestallt sinn, elo kënne geimpft ginn.

Wéi d'DP-Familljeministesch Corinne Cahen erkläert, kann dann all Visiteur sech 2 Mol d'Woch teste loossen, fir e Resident ze besichen. Doriwwer eraus wiere Visitten awer och mat engem negative PCR-Test méiglech. Déi verschidde Strukturen hätten dofir Coden, fir beim Large-Scale-Testing matzemaachen, déi si kéinten de Leit ginn. An dësem Fall muss dat negatiivt Testresultat manner wéi 48 Stonnen al sinn.

D'Schnelltester sinn awer net nëmme fir d'Visiteure geduecht. Si sinn och staark recommandéiert, fir d'Personal an den Haiser souwéi fir d'Bewunner an all aner Leit, déi vu baussen erakommen. Dës si gehalen, sech reegelméisseg mat engem Schnelltest ze testen, sou d'Ministesch.

D'Situatioun an den Alters- a Fleegeheemer hätt sech wéinst der Impfung verbessert, esou d'Copas. No der Impfung misste weider d'Gestes barrières agehale ginn an och geimpfte Persounen, déi Kontakt mat engem Infizéierten haten, mussen a Quarantän. Dat gëllt net nëmme fir d'Alters- a Fleegeheemer.

Souwuel de Ministère vun der Santé wéi och d'Copas géifen den Ament versichen, d'Impfbereetschaft beim Personal eropzesetzen. An der Impfcampagne gëtt et och elo d'Ouverture fir Personal, dat net direkt do ugestallt ass.