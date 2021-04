Gréisstendeels goufen dobäi Leit geschiedegt, wëll hir PCen a Serveure gehacked goufen.

Zum Deel hunn d'Cyber-Gängster och Donnéeë geklaut, déi du kryptéiert goufen a géint e Léisegeld nees deblockéiert goufen - sougenannt "Ransomware"-Attacken, déi et och bei eenzele grousse Lëtzebuerger Firme goufen.

Eng aner Form vun Cyberkriminalitéit sinn d'Phishing-Attacken oder d'Arnaque au président.

Duerch d'Connectivitéit an der Pandemie huet dëse Phenomen nach zougeholl - dat äntwert d'Justizministesch Sam Tanson den Diddelenger LSAP-Deputéierten Di Bartolomeo a Biancalana op eng parlamentaresch Fro, wou si op déi grouss belsch Police-Operatioun SKY ugespillt hunn, bei där och d'Lëtzebuerger Spezialunitéite mat agebonne waren.

Wärend dëser Aktioun, wou och am grousse Stil verschlësselt Messagen dechiffréiert konnte ginn, goufen et an der Belsch 48 Arrestatiounen a 17 Tonne Kokain, déi sécher gestallt goufen.

Der Ministesch no kéint dës Aktioun och Suitten hei am Land hunn, wann d'belsch Autoritéiten dëst denoncéiere géifen. An deem Fall misst awer gekuckt ginn, ob déi geliwwert Preuven och an der Lëtzebuerger Juridictioun zouléisseg sinn. Bis ewell wier de Parquet awer nach mat kenger belscher Demande saiséiert.