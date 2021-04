E Mëttwoch den Owend hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert de Point iwwert d'Coronasituatioun zu Lëtzebuerg gemaach.

D’Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet widderholl, datt d’Situatioun "ugespaant" ass, wann och éischter stabel. Bei den iwwer 75 Joer ale Leit weist sech den Effet vun der Impfung. Do ginn et manner Neiinfektiounen. Et sinn elo awer méi jonk Leit an de Spideeler. D’Altersmoyenne läit bei 57 Joer. Een Drëttel vun de Patienten ass op der Intensivstatioun, soss war et ee Véierel.

D’Gesondheetsministesch huet och Prezisioune ginn zu den Niewewierkungen, déi no de Covid-Impfungen hei am Land opgetruede sinn. 1% vun de Leit, déi bis ewell geimpft goufen, hu Reaktioune gemaach. 3 Persoune sinn no enger Impfung gestuerwen. 3 Persoune waren a Liewensgefor an 13 hu missen hospitaliséiert ginn. Am Ganze gouf et 7 Thrombosen no enger Impfung.

D’Autopsie, déi nom Doud vun enger Fra vu 74 Joer gemaach gouf, ass bis elo nach net ofgeschloss. Prozentual gesi gouf et déi meeschten Niewewierkunge beim Biontech-Pfizer-Vaccin mat 10 op 1.000 Fäll.

Zanter e Mëttwoch fonctionéiert de Site impfen.lu, wou ee sech kann aschreiwen op eng Waardelëscht, fir geimpft ze ginn.

Déi aner Woch geet donieft een zweeten Internetsite online fir Leit, déi owes kuerzfristeg disponibel sinn, fir eng vun de Reschtdosissen ze kréien, déi deen Dag net am Impfzenter benotzt konnt ginn. Dee Problem géif sech haut nach net stellen, sou de Premier. Bis ewell wiere 5 Impfdosissen ewechgehäit ginn. Well an den nächsten zwee Méint awer ëmmer méi Vaccin geliwwert gëtt, riskéiert déi Zuel eropzegoen.

Eng Zeremonie fir d’Affer soll et eréischt no der Pandemie ginn, sot dann nach de Premier Xavier Bettel. D'Zeremonie fir Nationalfeierdag wäert och nees eng aner wéi nach virun 2 Joer ginn. An den nächste Woche wäert eng Alternativ geplangt ginn.