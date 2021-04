Dass déi meescht vun eise Kleeder an immens schlechte Konditiounen hiergestallt sinn, ass kee Geheimnis.

53 Millioune Kleeder ginn all Joer produzéiert. 9,5 Milliounen Tonnen dovu ginn an der EU all Joer fortgeheit. Dës Massen u Kleeder ginn dacks ënner schlechte Konditiounen an Drëttweltlänner hiergestallt. Ëmmer erëm kënnt et dobäi zu Accidenter, wéi virun 8 Joer an der Textilfabrick Rana Plaza am Bangladesch, déi zesumme gefall war. Wat huet sech zanterhier am Secteur geännert ?

Am Oste gëtt bëlleg produzéiert an am Westen dann deier verkaf. Dat ass och haut nach esou. Beim Accident vu Rana Plaza sinn deemools 1.134 Persounen ëm d'Liewe komm an 2.500 blesséiert ginn. Trotzdeem géif et am Secteur weider goe wéi virdrun, esou de Marc Crochet, Generaldirekter vun der Caritas :

"Wa mer elo géingen ophale mat produzéieren op der Welt, dann hätte mer fir sechs Generatioune Kleeder. Dat heescht och, dass mir sechs Generatiounen d'Ëmwelt belaaschten. D'Textilindustrie ass den zweet ëmweltbelaaschtenden Industriesecteur no der Pëtrolsindustrie."

Fir d'Ëmwelt ze entlaaschten an de Secteur méi nohalteg ze maachen, sollen d'Leit och zu Lëtzebuerg sensibiliséiert ginn. All Joer keeft den Duerchschnëttseuropäer 60 Kleedungsstécker. 30% dovu bleiwen iwwer ee Joer am Schaf, ouni ugedoen ze ginn.

"Mir bezuelen 7 Euro fir eng Box a mir fannen dat normal. Déi kascht vill méi deier, well se kascht anere Leit d'Sozialversécherung, se kascht anere Leit hir gewerkschaftlech Organisatioun, se kascht anere Leit eventuell hiert Liewen."

Der Caritas wier et dofir wichteg, dass de Consommateur ëmdenkt an sech nohalteg bekleet : Kleeder tauscht, weidergëtt, recycelt oder der einfach manner keeft.

Dofir huet d'Caritas elo d'Campagne Rethink your clothes zesumme mat Fairtrade Lëtzebuerg an dem Kooperatiounsministère relancéiert. Bei der éischter Campagne 2018 wier den Terrain preparéiert a Leit fir fair Kleeder sensibiliséiert ginn. Mëttlerweil géifen et 25 Fairtrade Butteker zu Lëtzebuerg ginn. Elo géif een méi weit goen an och Schüler an den Aarbechtsmarché mat abegräifen. Zesumme mat enger Lëtzebuerger Entreprise gëtt deemnächst faire Kotteng zu ekologescher Aarbechtskleedung verschafft. De Jean-Louis Zeien, President vu Fairtrade Lëtzebuerg seet :

"Kleider machen Leute, mee ëmgedréint gëllt och Leute machen Kleider. An dat muss mat dëser Campagne „Rethink your cloth“ - denk iwwer deng Kleeder no – och däitlech ginn. Mir mussen eng Verwandlung hikréie vum Fast fashion Konsument zum Fair fashion Konsument"

D'Institutioune si sech eens : Zwang- a Kanneraarbecht, schlecht Aarbechtskonditiounen an e klenge Loun fir Kottengbaueren an Textilaarbechter sollte keng Plaz an der Textilindustrie hunn.