Dat war een Thema bei der Presentatioun vum Joresrapport vun der nationaler Innovatiounsagence "Luxinnovation".

D'Joer 2020 war natierlech vun der Pandemie gepräägt an et goufen och spezifesch Projeten an deem Kontext lancéiert.

Dorënner zum Beispill e Concours fir Start-Uppen, un deem 300 kleng Betriber deelgeholl hunn, vun deenen der 15 eng Hëllef vun 150.000 Euro kruten. Wann d'Pandemie d'Ekonomie viru grouss Erausfuerderunge gestallt huet, gouf et awer och Efforte fir Innovatioun. De Wirtschaftsminister Franz Fayot:

"Mir hu gesinn, zum Beispill eng Fast Track Diagnostics, déi PCR-Tester entwéckelt huet a kierzter Zäit, mir hunn eng Rotarex gesinn, déi Valven developpéiert huet fir Beootmungsapparater, mir hunn eng ganz Rei Entreprisen, déi ganz schnell Masken hiergestallt hunn, awer och däers Gel fir d'Hänn ze botzen."



D'Betriber hätte gewisen, datt si sech ganz séier adaptéiere kéinten:

"Dat ass oft geschitt accompagnéiert duerch Aiden, déi mer ausbezuelt hunn hei am Ministère, déi betreit gi sinn duerch Luxinnovation an dann eben och iwwert déi Plattform Epicovid, wou mer u sech eng Mise en relation gemaach hunn tëschent der Offer an der Demande an och dat huet gehollef fir dat Material, dat am Fong relativ rare war, fir dat méi séier ënnert d'Leit ze bréngen."

© Eric Ebstein / RTL © Eric Ebstein / RTL © Eric Ebstein / RTL © Eric Ebstein / RTL

D'Plattform EPI-Covid.lu gouf méi wéi 20.000 mol besicht, et goufen 1.800 Notzerkonten erstallt an 140 Produiten ugebueden. Eng vun den Entreprisen, déi d'Plattform genotzt hunn, ass Gualaclosures. An net-Krisen-Zäite produzéiere si zum Beispill sougenannte "smart" Verschlëss fir Fläschen, ma zejoert hu si ugefaangen, Visièren hierzestellen, fir gratis un d'Spideeler ze verdeelen. Iwwer Luxinnovation hätt d'Entreprise eng Ënnerstëtzung vun 130.000 Euro fir d'Produktioun kritt, esou den Direkter Piero Cavigliasso.

"Et war gutt, fir Kontakter mat enger Rei Ministèren opzebauen, de Wirtschaftsministère, de Gesondheetsministère an den Educatiounsministère, deen eng Rei Visièrë kaf huet. Et war awer och gutt, fir Kontakter mat anere Betriber opzebauen. D'Produktioun vu Visièren ass natierlech net eis Haaptaktivitéit vun eisem Fuerschungszenter, ma et war gutt fir um lokalen Niveau ze networken."

"It was a good way to enter in contact with several ministries of the Luxembourgish government, the ministry of economy, the ministry of health, the ministry of education, that took several of these face shields. But it was also a way to get in contact with other businesses. And of course, the production of face shields is not our main goal, because we have completely different activities as a research center, but it was a good way for networking at local level."



A genee dat soll och an Zukunft méi erméiglecht ginn, sou d'Generaldirektesch vu Luxinnovation Sasha Baillie. Et wier virun allem Potential do, fir Betriber, déi Matière première verkafen, besser mat aneren Deeler vun der Wirtschaft ze vernetzen.

"Mir schwätze ganz vill vum Holz, mir hu ganz vill Holz hei am Land, wat besser kéint accessibel gemaach ginn fir déi, déi aus deem Holz eppes kënne produzéieren, eppes maachen. An doduerch kënne mer och wierklech méi regional sinn, méi lokal, och méi circulaire. An iwwer sou Plattforme kann een ebe just déi Offer an déi Demande zesummebréngen."

D'Demande fir nohalteg Produite wier wärend der Kris och immens geklommen - e weltwäite Phenomen, dee sech och zu Lëtzebuerg confirméiert hätt, esou d'Sasha Baillie. Een Zil vu Luxinnovation wier deemno, d'Betriber och an dësem Beräich verstäerkt ze beroden an z'ënnerstëtzen.