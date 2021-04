Donieft gëtt awer och un de Paul Helminger geduecht, dee leschte Samschdeg am Alter vun 80 Joer gestuerwe war an e Freideg begruewe gëtt.

An der Chamber steet e Freideg de Mëtteg dat neiste Covidgesetz zum Vott. Den Text definéiert jo ënnert anerem méi präzis, wat eng Terrasse ass an et sinn och liicht Ouverturen am Sport an bei der Musek virgesinn. Dat neit Covidgesetz gëllt bis de 15. Mee op d'mannst. Bis dohinner gëllen all déi aner Restriktiounen, wéi de Couvre feu an d'Besuchslimitatiounen doheem weider.

Virun den Diskussiounen an dem Vott iwwert de Gesetzprojet, gedenkt d'Chamber un de fréiere Stater Buergermeeschter an Deputéierten Paul Helminger. De liberale Politiker war e Samschdeg am Alter vun 80 Joer gestuerwen a gëtt dëse Freideg begruewen. De ganzen Dag läit och hat nach an der Stater Gemeng e Kondolenzbuch fir de Verstuerwenen aus.