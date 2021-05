D'Agence setzt sech aus 41 Experten zesummen, déi alleguerten am Beräich vun der Cybersécherheet spezialiséiert sinn.

En Dënschdeg hu sech den Ierfgroussherzog Guillaume an de Wirtschaftsminister Franz Fayot e Bild op der Plaz gemaach. Si kruten en Abléck an d'Aktivitéite vun der Agence a kruten duerch eng Simulatioun gewisen, wéi d'Ekipp am Fall vun enger Cyber-Kris agéiert.

Schreiwes

S.A.R. le Grand-Duc héritier et Franz Fayot ont visité SECURITYMADEIN.LU, l'Agence de cybersécurité au service de l'économie luxembourgeoise et des communes (06.05.2021)

Communiqué par: ministère de l'Économie / SECURITYMADEIN.LU



S.A.R le Grand-Duc héritier et le ministre de l'Économie, Franz Fayot, ont visité en date du 4 mai 2021 SECURITYMADEIN.LU, l'Agence de cybersécurité au service de l'économie luxembourgeoise et des communes. L'équipe multidisciplinaire de l'agence est composée de 41 experts spécialisés dans la détection et le traitement d'incidents, la protection et la prévention, la mise à l'épreuve de solutions «cyber» ainsi que l'amélioration des compétences en matière de gestion du risque. Après une présentation globale des activités de l'agence, S.A.R. le Grand-Duc héritier et le ministre de l'Économie ont assisté à des démonstrations dont une mise en situation dans la ROOM#42, un simulateur de crise «cyber» qui permet aux équipes qui participent à un tel exercice d'identifier les points à améliorer afin de consolider leur compétence collective dans la gestion de crise.

Pilier d'attractivité économique pour le Luxembourg, «la cybersécurité est fondamentale à l'épanouissement d'une l'économie digitale de confiance» a rappelé le ministre de l'Économie, Franz Fayot, qui a félicité Pascal Steichen, CEO de SECURITYMADEIN.LU, et son équipe pour le travail réalisé d'une part dans les investigations et réponses sur incidents, d'autre part dans l'accompagnement des entreprises luxembourgeoises pour une meilleure prévention et gestion du risque cyber.

François Thill, directeur cybersécurité au ministère de l'Économie et président du conseil d'administration de SECURITYMADEIN.LU a remercié le gouvernement pour son soutien continu dans le développement de la cybersécurité au Luxembourg permettant au pays de se positionner comme un acteur majeur en Europe dans ce domaine.

Créée en mai 2010, l'agence SECURITYMADEIN.LU offre des services s'adressent aussi bien aux entreprises de toute taille ainsi qu'aux communes par le biais de 3 départements:

- CASES (Cyberworld Awareness Security Enhancement Services - Luxembourg), dont la mission est de protéger et prévenir les cyberattaques ;

- C3 (Cybersecurity Competence Center - Luxembourg), dont la mission est de tester et améliorer la cyber résilience, et

- CIRCL (Computer Incident Response Center Luxembourg), dont la mission est de détecter et réagir aux cyberattaques.

Refonte de la présence Internet SECURITYMADEIN.LU

Avec la création d'une plateforme entièrement dédiée à l'écosystème CYBERSECURITY Luxembourg, SECURITYMADEIN.LU a revu la copie de son site internet afin d'offrir un portail d'informations et de conseils ainsi qu'un référentiel de solutions en matière de cybersécurité destinés à accompagner les entreprises et les communes vers l'adoption d'un comportement cyber-responsable.

Finalement, la visite du Grand-Duc héritier et du ministre de l'Économie a aussi marqué le lancement officiel de la plateforme CYBERSECURITY Luxembourg que rassemble des informations sur plus de 300 acteurs des secteurs public et privé de l'écosystème de cybersécurité au Luxembourg. La plateforme permet de promouvoir l'expertise du pays en la matière et de faciliter des collaborations.