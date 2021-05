Zanter der Mëttesstonn e Sonndeg kann erëm a Caféen a Restaurante gedronk a giess ginn. Héich Zäit, seet de Wiert, kee Problem mat Tester, fënnt de Client.

E Sonndeg war deen éischten Dag, wou een dëst Joer konnt zu Lëtzebuerg bannen an engem Restaurant iessen oder an engem Café e Patt drénken.

Bal 6 Méint, vum 26. November un, war dat Tabu. Zënter dem 7. Abrëll gëtt een zwar erëm op der Terrass zerwéiert, ënnerdaach ass dat awer eréischt zanter e Sonndeg erëm erlaabt.

Déi eenzeg Konditioun, déi ee muss erfëllen, ass en negatiivt Testresultat. E Resultat, dat am Etablissement muss gemaach ginn, net doheem. D'Geschäft hätt gutt an ouni Gemeckers vun de Clienten ugefaangen, sou de Gabriel Boisante, deen e puer Café-Restauranten an der Stad huet. Sai Personal géif och eens mat den imposéierte Konditiounen - eng Fro wier allerdéngs net gekläert.

De Gabriel Boisante

Et ass och deen éischten Dag, wou Betriber aus dem Horeca-Secteur bis 22 Auer dierfen ophunn an et dierf een erëm zu 4 bei engem Dësch setzen, och wann een net aus deem selwechte Stot kënnt. Nei ass zanter e Sonndeg och, datt een erëm bis Hallefnuecht dierf ënnerwee sinn. Domadder trëtt d'Ausgangsspär eng Stonn méi spéit a Kraaft, wéi dat zënter uganks Januar de Fall war.



Fir d'Mëttegiesse souzen der e Sonndeg méi op der Terrasse, wéi dobannen. Touristen, mee och Leit vun hei, därer, déi awer wuel léiwer an der frëscher Loft wollten iessen. Déi méi pipeg, wat Temperatur a Fiichtegkeet ugeet, hu sech awer guer a glat net vun engem imposéierte Covid-Schnelltest ofschrecke gelooss. Kee Gemeckers, keen: wann dat esou ass, gi mer nees. De Patron freet sech an d'Meedchen, wat sech vun eis filme gelooss huet, well net jiddweree sech gären an der Nues wulle gesäit, owes op der Tëlee, confirméiert eis, dass d'Loscht op "an de Restaurant goen", e Sonndeg, bei hiren éischte Clienten, d'Contrainte vum Covid-Test, iwwertraff huet.



Op eemol waren awer e puer Hongereger averstanen, dass mir hiren Test, deen éischte Schnelltest am Deel-Deconfinement, fir d'Éiwegkeet am Bild géife festhalen. No comment awer soss vun hinnen, dofir ee vun engem Dësch, e puer Meter méi no lenks. Déi 3 hätte sech gefreet op d'Iessen am Resto, alles easy an onkomplizéiert.



Kloer ass, dass een zwar mat sengem eegene Schnelltest kann an de Restaurant erakommen, maache muss een deen awer sur place. Esoulaang kee Resultat do ass, bleift de Mask op Nues a Mond.



Dass d'Police all Ament kéint kontrolléiere kommen, mécht hinne keng Suergen. Haaptsaach wier elo emol, dass nees op wier an dass - an dat onbedéngt - de Staat sech eng afale léisst, fir d'Charges Patronales a Sociales vun de leschte Méint ze kompenséieren.