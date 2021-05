D'Päischtvakanz ass eriwwer a vun e Méindeg u funktionéieren alleguer d'Schoulen am Land nees normal.

Zanter engem hallwe Joer gouf et wéinst der Covid-Pandemie an A-B-System op 4ième, 3ième an 2ième. Mëttlerweil huet d'epidemiologesch Lag sech fir den Educatiounsministère nees genuch verbessert, fir dës Mesuren ofzeschafen.

An der Woch virun der Vakanz goufen nach 182 Infektioune mam Coronavirus an de Schoule festgestallt, eng Baisse vu 60 par Rapport zu der Woch virdrun. Virun der Chrëschtvakanz waren et zum Beispill iwwer 600 Infektiounen an de Schoulen, virun der Ouschtervakanz nach iwwer 400.