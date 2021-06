Wärend de leschte Méint huet d'Liewe fir jidderee geännert, virun allem och fir déi Jonk.

An den Teenager-Jore maachen d'Kanner eng ganz wichteg Phas vun hirem Liewen duerch, esou de Psycholog Gilbert Pregno. An engem Temoignage erzielt en Affer vu Gewalt eis, wéi en dat erlieft huet a wéi e sech dat erkläert: "Ech sinn op de Kapp gefall. Ech hunn nëmme schwaarz gesinn. Ech hunn de Video gesinn, ech weess net méi, wat geschitt ass."

Videoe vu Gewaltdote ginn an de soziale Reseaue verëffentlecht. De Fall vun engem Jong, deen zu Diddeleng an d'Schoul geet, gouf staark mediatiséiert. Esou Virfäll tëscht Jugendleche wieren net nei, esou de Psycholog Gilbert Pregno. Nei wier allerdéngs den Asaz vun de soziale Reseauen. Vill Kanner verbréngen ëmmer méi Zäit an de soziale Reseauen a virum Ecran. En Trend, deen duerch de Lockdown d'lescht Joer weider acceleréiert gouf.

D'Affer, dat anonym temoignéiert huet, sot am Interview: "Et huet eppes mat Corona ze dinn, wou mer isoléiert waren, et war Stress. Fir Leit mat Familljeproblemer war et nach méi Stress. Mat Kolleegen, wou s de erausgees, muss een oppassen. Et ka sinn, datt een deen een Dag gutt ass an deen aneren Dag huet ee Sträit. Da kënne Saache schif lafen. Ech hat Kolleegen, déi mengen Elteren ugeruff hunn, fir ze froen, wéi et mer geet. An do gesäis de, wien déi richteg Kolleege sinn."

