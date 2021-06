E Sonndeg soll jo dat neit Covid-Gesetz a Kraaft trieden, dat e Samschdeg an der Chamber gestëmmt gëtt.

Zënter en Donneschdeg kritt een, wann ee getest oder geimpft gëtt, en Zertifikat, dee fir de sougenannte CovidCheck gülteg ass a mat deem ee vun e Sonndeg u kann iessen oder op Evenementer goen. Da soll dat neit Covid-Gesetz a Kraaft trieden, dat e Samschden an der Chamber gestëmmt gëtt. Leit, déi virum 10. Juni geimpft goufen, kréien en neien Zertifikat Heem geschéckt oder kënnen en op MyGuichet.lu siche goen.

© Luc Rollmann / RTL

Leit, déi no enger Infektioun mam Coronavirus nees gesond sinn, kréien eréischt d'nächst Woch hiren Zertifikat, well hei muss gewaart ginn, bis dat neit Gesetz a Kraaft ass. Déi Informatioune goufen et en Donneschdeg de Mëtten op enger Pressekonferenz vun der Gesondheetsministesch Paulette Lenert a vum Digitaliséierungsminister Marc Hansen.

Mat dësen Zertifikater kann een dann och vum 1. Juli un EU-wäit weisen, datt ee geimpft, getest oder nees gesond ass. No enger Corona-Infektioun ass den Zertifikat 6 Méint laang gülteg, no engem PCR-Test 72 Stonnen an no engem Schnelltest 48 Stonnen.

© Luc Rollmann / RTL

D’Zertifikater kënne vu Restaurateuren oder Organisateure vun Evenementer mat enger App gelies ginn, entweder vum Pabeier oder vum Bildschierm aus. Restaurante behalen awer d’Méiglechkeet, net nom CovidCheck-Prinzip ze fueren, mee Dëscher zu 4 ze maachen.

De Restaurateur oder Organisateur vun engem Evenement kuckt just den Zertifikat, iwwerpréift awer net d’Identitéit vun de Leit. Et kann een awer bei Kontrolle vun der Police no der Carte d’identité gefrot ginn.

E Freideg soll am Regierungsrot driwwer berode ginn, wéi Persounen, déi nach keen Accès zu enger Impfung haten, kënne gratis Tester kréien.