Lëtzebuerg géif hei mat säin Engagement fir offshore Wandenergie ënnersträichen.

Lëtzebuerg bedeelegt sech um Projet fir déi éischt sougenannten "energetesch Inselen", also e groussen Offshore Wandpark virun der dänescher Küst a baut domadder d'Zesummenaarbecht mat Dänemark aus, dat deelt den Energieminister e Freideg mat.

Offshore Wandmille géifen eng wichteg Roll spille fir d'Energieversuergung vun Europa an der Zukunft um Wee zur Klimaneutralitéit 2050. Op dës Aart a Weis kéint erneierbar Energie an enger Quantitéit déi et bis elo an deem Mooss nach net gouf.

© Danish Ministry of Climate, Energy and Utilities

Hei dat offiziellt Schreiwes

Le Luxembourg et le Danemark coopèrent pour réaliser les premières îles énergétiques au monde (11.06.2021)

Communiqué par: ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Le Luxembourg et le Danemark ont décidé de renforcer leur coopération dans le domaine de l'éolien offshore, en réalisant les premières îles énergétiques au monde. Ces îles artificielles au large de la côte danoise seront reliées à des centaines d'éoliennes offshore et fourniront de l'électricité verte pour couvrir les besoins en électricité de millions de ménages européens. Le Luxembourg confirme ainsi son engagement en faveur de l'éolien offshore, et suit ainsi l'exemple de nombreux autres pays sans littoral.

Il s'agit d'une étape essentielle pour atteindre l'objectif européen de neutralité climatique d'ici 2050, car les îles énergétiques permettront de produire de l'énergie renouvelable à une échelle jamais vue auparavant, accélérant ainsi l'élimination progressive des combustibles fossiles en Europe.

«Le Danemark et le Luxembourg sont engagés dans la transition énergétique verte de l'Europe. Aujourd'hui, nous faisons un grand pas en avant, en renforçant la coopération pour développer et connecter les premières îles éoliennes offshore au monde. Cela permettra d'augmenter considérablement la production d'énergie renouvelable et de promouvoir l'hydrogène vert, qui aide à décarboniser des secteurs comme le transport lourd et l'industrie dans de grandes parties de l'Europe», déclare Dan Jørgensen, ministre danois du Climat, de l'Énergie et des Services publics.

«L'éolien en mer jouera un rôle important dans la sécurité d'approvisionnement du réseau électrique d'Europe occidentale. Je suis heureux que le Luxembourg, en tant que pays enclavé, ait l'opportunité de participer activement au développement des premières îles éoliennes offshore au monde, et puisse ainsi contribuer à ce développement important pour la transition énergétique. Cette coopération avec le Danemark se veut complémentaire à la stratégie nationale qui vise à accélérer le développement des énergies renouvelables au Luxembourg», ajoute le ministre luxembourgeois de l'Énergie, Claude Turmes.

Le projet des îles énergétiques constitue la première étape d'un développement majeur de l'éolien offshore, qui contribuera à réduire les émissions de CO2 dans toute l'Europe. Il augmente l'offre d'énergie verte et aide à réaliser la stratégie européenne ambitieuse en matière d'énergie renouvelable en mer, qui vise à atteindre 300 GW en 2050.