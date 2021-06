Vun e Samschdeg u ka jidderee vun 18 Joer u sech fräiwëlleg mellen, fir den Impfstoff vun Johnson&Johnson oder AstraZeneca ze kréien.

Dat sot de Xavier Bettel um Freideg um Presse-Briefing nom Regierungsrot. Et kann ee sech fir ee vun deenen 2 Impfstoffer oder fir béid umellen. Eng genau Auerzäit, wollt de Premier awer net nennen. Hien huet vun "e Samschdeg de Moie geschwat".

Dëst gëllt awer net just fir d'Grupp vu Leit ënner 30 Joer, mä méi al Leit, déi bis ewell nach net geimpft goufen oder hire Rendezvous net wouer geholl hunn, kënne sech op d'Lëschte fir AstraZeneca oder Johnson&Johnson aschreiwen.

De Conseil supérieur des maladies infectieuses dann huet elo an engem Avis recommandéiert, den Impfstoff vu BiontechPfizer och bei Kanner vun 12 Joer un ze benotzen. D’Medikament gouf rezent an der EU fir déi Alterskategorie zougelooss.

De CSMI recommandéiert och elo, dass Leit déi schonn eng Kéier mam Coronavirus infizéiert waren, net onbedéngt mussen eng 2. Dosis kréien. Et kann ee fréistens 4 Wochen no der Infektioun geimpft ginn. An Zukunft gëtt beim RDV mam Dokter gekuckt, ob eng Dosis duergeet. Et kritt een deen Ament och dann en Zertifikat, datt ee fäerdeg geimpft ass. Leit, déi am Fall sinn dass se elo schonn eng 1. Dosis kruten, kënne sech op enger spezieller Hotline mellen wa si déi 2. Dosis elo net méi wëllen.

52% vun der erwuessener Populatioun zu Lëtzebuerg hätt mëttlerweil eng Impfung kritt, sou de Premierminister. An engem optimisteschen Zenario hätt bis den 15. Juli all Mënsch iwwer 18 Joer eng Invitatioun, fir sech impfen ze loossen, kritt an engem méi pessimistesche Fall Enn Juli. Dat géing un de Liwwerunge leien, bei Johnson&Johnson géingen et dëse Mount zum Beispill grouss Retarde ginn.

Eréischt duerno gëtt ugefaangen, Mannerjäreger vun 12 bis 18 ze impfen. Kanner, déi als vulnerabel gëllen, gi virgeholl.

Fir déi Leit, déi nach net oder nach net fäerdeg geimpft sinn net ze benodeelegen, gëtt de sougenannte Large Scale Testing ëmfonctionéiert. Vum 20. Juni un a fir déi nächst Méint kann ee sech e Rendezvous fir e PCR-Test huelen, wann een ee brauch. Et kann ee sech sou dacks e RDV huelen, wéi ee wëll.