Ronn 170 verschidden Nationalitéite wunnen zu Lëtzebuerg - an enger neier Serie stelle mir dëst kosmopolitescht Gesiicht vum Grand-Duché an de Fokus.

An der zweeter Episod vun der Serie iwwert dat kosmopolit Lëtzebuerg steet déi spuenesch Communautéit am Fokus. Ronn 7.000 Spuenier wunnen den Ament am Grand-Duché an d’Zuel klëmmt all Joer weider.

Am Reportage léiere mir d’Victoria Villaba Marquez kennen, eng professionell Flamenco-Dänzerin, déi zanter 26 Joer zu Lëtzebuerg lieft. Zanter 39 Joer gëtt Si Flamenco-Kueren a genéisst et, och zu Lëtzebuerg esou e Stéck vum Weltkulturierwe weiderzeginn. Duerch hir Danzcoursen huet d’Victoria vill Spuenier zu Lëtzebuerg kennegeléiert an duerch si och gutt Adressen, sief et authentesch spuenesch Restauranten oder och kulturell Institutiounen.

Sou verbréngt Si zum Beispill och gären Zäit am spuenesche Cercle Culturel, wou d’Bibliothéik bal 3.000 spuenesch Wierker zielt. De Círculo Machado zu Lëtzebuerg ass schonn zanter 1976 eng Institutioun fir déi ganz iberesch Communautéit.