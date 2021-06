Wéinst engem Aarbechtskontrakt tëscht dem Frank Engel an dem CSV-Frëndeskrees gouf eng Enquête préliminaire opgemaach.

Et sinn och Perquisitioune gemaach ginn.

D'Ermëttlunge ronderëm en Aarbechtskontrakt tëscht dem Frank Engel an dem CSV-Frëndeskrees sinn ofgeschloss. Dës RTL-Informatioun krute mer vun der Justiz confirméiert.

An engem anere Volet - dem Remboursement vun de Sozial-Cotisatiounen - ass d'Enquête allerdéngs nach net ganz fäerdeg. De Parquet Lëtzebuerg geet dervun aus, datt déi néideg Demarchen an deenen nächste Woche kënnen ofgeschloss ginn.

Wat e méigleche Prozess ugeet, esou probéiert de Parquet Lëtzebuerg dësen Dossier bis virum Enn vum Joer an enger ëffentlecher Sëtzung verhandelen ze loossen. Op där Plaz gëtt dann och iwwert d'Scholdfro decidéiert. Deemno gëllt bis op Weideres d'Présomption d'innocence.

Als Rappell: Verschidden CSV-Deputéiert hate jo hiren deemolege President beim Parquet denoncéiert. Dat wéinst engem Aarbechtskontrakt tëscht dem Frank Engel an der ASBL CSV-Frëndeskrees. Eng Pai vu 40.000 Euro war iwwerwise ginn. De Parquet hat eng Enquête préliminaire opgemaach an et goufen och Perquisitiounen gemaach.

Bei der zweeter Affär, wou d'Enquête nach net ganz fäerdeg ass, geet et drëms, datt de Frank Engel seng privat Cotisatiounen aus der Parteikeess bezuelt krut. Do geet et ëm 6.000 Euro.