Et wier awer keen homogeent Bild, heescht et am nationale Rapport iwwert d’Situatioun vun de Jonken 2020, dee vun der Uni.lu ausgeschafft gouf.

Et gesäit een notamment grouss Ënnerscheeder tëschent Jonken aus engem privilegéierte Milieu, déi sech méi wuel fillen a méi zefridde si mat hirem Liewen, a Jonken aus defavoriséierte Verhältnisser. Déi Ënnerscheeder hu sech duerch d'Covid-Kris och nach verstäerkt. Deemno hunn 2019 knapp d'Hallschent vun de Jonken, déi hire sozio-ekonomesche Status als niddereg aschätzen, uginn, dass se net zefridde mat hirem Liewe waren. 2020 waren dat iwwer 70 Prozent. Bei deene Jonke mat héijem sozio-ekonomeschem Status ass d’Unzuel vun deenen, déi net zefridde mat hirem Liewe sinn, liicht geklommen, bleift awer mat ënner 10 Prozent däitlech méi niddereg. An der Etüd gouf festgestallt, datt déi jonk d'Restriktioune ronderëm d'Pandemie gutt akzeptéiert hunn, an dat net wéinst sech selwer, mee fir vulnerabel Persounen ze schützen. Deemno ware leschte Summer, wéi d’Donnéeë gesammelt goufen, méi Jonker der Meenung, datt d’Reegelen ze large waren, wéi datt se ze streng wieren. © René Pfeiffer © René Pfeiffer Links Wuelbefanne bei Jugendleche wärend Pandemie: "D'Angscht virun der Krankheet am Grand-Duché besonnesch ausgepräägt"

