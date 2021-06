Am leschte Fréijoer, huet d'Politik relativ séier strikt Mesuren ergraff, fir d'Infektiounszuelen ze drécken.

Och d'Schoule sinn zougemaach ginn, Kanner a Jugendlecher ware staark an hire Fräiheeten ageschränkt.

Wuelbefanne bei Jugendleche wärend Pandemie - Rep. F. Kinsch

D'Kris huet en Impakt op d'Wuelbefannen. Fuerscherinne vun der Uni Lëtzebuerg sinn der Fro nogaangen, wéi eng Indicateuren en Afloss op d'Wuelbefanne vun de Kanner a Jugendlechen hat.

An enger Etüd gouf fir d'Fréijoer 2020 analyséiert, wéi d’Wuelbefanne bei Jugendlechen am Alter tëscht 10 a 16 Joer wärend der Pandemie ausgesinn huet. Verglach goufe Kanner aus Lëtzebuerg, Däitschland a Brasilien, esou d'Dr. Pascale Engel de Abreu, Psychologin op der Uni Lëtzebuerg.

Am Grand-Duché wier d’Angscht virun der Krankheet besonnesch ausgepräägt gewiescht. Vill méi staark wei an Däitschland oder och a Brasilien, wou d'Pandemie nach vill méi hefteg ageschloen hat.

"Ee manner héicht Wuelbefanne war domat verbonnen ee Meedchen ze sinn, et war domat verbonnen aus engem méi niddrege sozio-ekonomesche Status ze kommen an et war och domat verbonne mat der Liewenszefriddenheet virun der Pandemie."

Och d'Quantitéit an de Contenue vun den Hausaufgaben, Aktivitéiten Doheem oder och d'Zefriddenheet mat der Fräiheet hätten eng Roll gespillt.

Kanner am Alter tëscht 6 a 16 Joer kënnen anonym a bis de 15. Juli online um zweeten Deel vun der Etüd CovidKids deelhuelen.