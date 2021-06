An der 21. Kalennerwoch huet d'Variant, déi eng éischte Kéier an Indien entdeckt gouf, nach 15,4% vun de sequenzéierten Echantillonen ausgemaach.

Am Allgemengen zitt d'Santé an hirem Wocheréckbléck e positive Bilan. Déi 11. Woch um Stéck sinn nämlech d'Neiinfektiounen zu Lëtzebuerg zeréckgaangen. Tëscht dem 7. an dem 13. Juni goufen am Grand-Duché 189 Neiinfektioune gemellt (-41,6%), déi Woch virdru waren et der 324. Dobäi goufe liicht manner PCR-Tester duerchgefouert, nämlech vu 47.273 op 45.745. 230 Persounen hunn d'lescht Woch e positive Schnelltest deklaréiert.

En Trend no ënne gouf et an der Woch vum 7. bis den 13. Juni och bei den aktiven Infektiounen. Dës si vu 677 (Stand 6. Juni) op 500 (Stand 13. Juni) erofgaangen. Mëttlerweil hunn 69.127 Leit hir Infektioun iwwerstanen.

D'Altersmoyenne vun de positiv geteste Persoune bleift stabel bei 33 Joer. Am meeschten ugestach gëtt sech weiderhin an der Famill mat 45,5%. Op Plaz 2 kommen d'Reesen an d'Ausland mat 5,8% an d'Fräizäit mécht 4,8% aus. Bei 39,1% konnt net ermëttelt ginn, wou sech infizéiert gouf.

D'lescht Woch war iwwerdeems déi éischte Kéier zanter September 2020, dass keng Persoun zu Lëtzebuerg a Relatioun mam Coronavirus verscheet ass. Virlescht Woch goufen 2 Doudesaffer gemellt.

Och an de Spideeler berouegt sech d'Situatioun ëmmer méi. Op de soins normaux louchen d'lescht Woch 12 Corona-Patienten (-3), d'beluechten Intensivbetter si vu 4 op 2 erofgaangen.

Positiv ass donieft och d'Baisse vum effektive Reproduktiounstaux. Dësen ass vun 0,89 op 0,69 erofgaangen. Eng weider gutt Nouvelle ass, dass d'7-Deeg-Inzidenz op 30 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner gefall ass. An der Woch virdru louch d'Moyenne bei 51. Bei engem Schnëtt vun ënner 50 gëtt e Land oder eng Regioun net méi als Risikogebitt vum Robert Koch-Institut agestuuft.

Mat Bléck op d'Quarantäne gouf et eng Baisse vu 16% mat 663 Persounen, e Minus vun 18% waren et bei den Isolementer mat 686 Leit.

Iwwer 50.000 Impfdosisse goufen am Zäitraum vum 7. bis den 13. Juni administréiert. 17.426 Residenten hunn hir éischt Dosis lescht Woch kritt, fir 32.685 Persoune war et déi 2. Dosis. Stand 15. Juni goufen zu Lëtzebuerg 452.571 Dosissen administréiert. 197.036 Persoune si vollstänneg geimpft.

D'Entwécklung vun de Mutatioune mécht allerdéngs Suergen. D'Alpha-Mutatioun, déi eng éischte Kéier a Groussbritannien entdeckt gouf, mécht den Ament 47,4% vun den Neiinfektiounen aus. An der 21. Kalennerwoch waren et nach 66%. Allerdéngs mécht d'Delta-Variant, déi als éischt an Indien detektéiert gouf, mëttlerweil 30,9% aus. Virlescht Woch waren et nach 15,4%. Donieft goufe weder d'Beta-, nach d'Gamma-Mutatioun an de sequenzéierten Echantillone fonnt.

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 7 au 13 juin (16.06.2021)

Pour la semaine du 7 au 13 juin, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a continué à diminuer considérablement pour la 11e semaine consécutive de 324 à 189 (-41,6%), ainsi que le nombre de leurs contacts étroits identifiés, qui est passé de 908 à 742 contacts (-18,2%).

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 7 au 13 juin a légèrement baissé de 47.273 à 45.745.

230 personnes ont déclaré un test antigénique rapide positif.

En date du 13 juin, le nombre d'infections actives était à nouveau en baisse avec 500 (par rapport à 677 au 06.06) et le nombre de personnes guéries est passé de 68.761 à 69.127. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 reste plutôt stable avec 33 ans.

La semaine du 7 au 13 juin est la première semaine lors de laquelle aucun nouveau décès en lien avec la COVID-19 n'a été enregistré depuis celle du 21 au 27 septembre 2020 (2 décès étaient à déplorer la semaine précédente).

La décrue se poursuit dans les hôpitaux avec une diminution de 15 à 12 admissions de patients COVID-19 confirmés en soins normaux. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a baissé de 4 à 2. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est restée stable (54 ans).

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a baissé de 0,89 à 0,69, ainsi que le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing, contact tracing) avec 0,41% contre 0,69% la semaine précédente. La même évolution peut être observée pour le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, qui est passé de 1,91 à 1,19%.

Le taux d'incidence continue clairement sa tendance à la baisse, avec 30 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 51 cas pour 100.000 habitants pour la semaine du 31 mai. Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence diminue de 40% à 60% dans les tranches d'âge entre 0 et 60 ans. Pendant la dernière semaine, il y a eu 6 cas avec COVID-19 dans le groupe d'âge des 75 ans ou plus, ce qui représente une légère augmentation du nombre de cas par rapport à la semaine précédente (+2,4 cas). La tranche d'âge des 15-29 ans a le taux d'incidence le plus élevé avec 44 cas pour 100.000 habitants.

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine du 7 au 13 juin, 686 personnes se trouvaient en isolement (-18%) et 663 en quarantaine (-16% par rapport à la semaine précédente).

Contaminations

Pour les 189 nouveaux cas, le cercle familial reste le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 45,5%, suivi par les voyages à l'étranger (5,8%) et les loisirs (4,8%). Le taux des contaminations dont la source n'est pas clairement attribuable diminue à 39,1%.

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 7 au 13 juin, 50.111 doses ont été administrées au total. 17.426 personnes ont reçu une 1re dose et 32.685 une 2e, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 15 juin à 452.571 (1re et 2e dose). 197.036 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

Le 3e rapport mensuel sur les suivi des effets indésirables des vaccins contre la COVID-19 peut être consulté sur le site covid19.lu via le lien https://covid19.public.lu/fr/vaccination/infovaxx.html.

L'évolution des variants

Pour la semaine du 31 mai au 6 juin, la couverture du séquençage de la population était de 45,1%.

Concernant les 324 échantillons réalisés pour la semaine 22/2021, on constate la répartition suivante:

• le variant Alpha (britannique) (B.1.1.7) représente 47,4% des cas, contre 66% la semaine 21;

• le variant Delta (indien) (B.1.617.2) représente 30,9% des cas, contre 15,4% la semaine 21;

• aucun nouveau cas du variant Beta (sud-africain) (B.1.351) n'a été détecté (3,1% des cas la semaine 21);

• aucun nouveau cas du variant Gamma (brésilien) (P.1) n'a été détecté (2,1% des cas la semaine 21).

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine 23/2021 montre une tendance constante à la baisse au cours des dernières semaines, avec certaines d'entre elles présentant des niveaux de contamination proches ou inférieures aux limites de détection. Les analyses des prochaines semaines devront confirmer ce résultat.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.