Suitte am Prozess ëm de Fall, bei deem den 2. Januar 2018 e Papp zu Wolz an e Grupp vu 5 Leit gerannt war an dobäi säin 2 Joer ale Jong ëmkomm ass.

En Donneschdeg de Moie goufen déi éischt Zeie gehéiert, wéi och de Kommissär, deen d'Enquête geleet huet. Den Zeien no ass den Auto ouni ofzebremsen an de Grupp gesteiert ginn.

Vum Ugeklote gëtt dann e Bild gezeechent, dee sech no der Trennung vu senger Ex-Frëndin, enger vum de Victimmen, eleng gefillt huet an d'Trennung net wollt akzeptéieren. D'Ex-Frëndin huet sech an de Méint no der Trennung vum Beschëllegte menacéiert gefillt, sou d'Ausso vun den Zeien.

Den Ugeklote huet als Ursaach vum Accident e Gefill vu Freed, Blackout an Iwwerreaktioun uginn. Hien hätt sech gefreet, seng Ex-Frëndin ze gesinn an hätt wollte mat hir schwätzen. Un den Opprall erënnert hie sech net. De Prozess ass den Ament nach am Gaang.