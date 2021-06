Bei dëser Dot war de Bouf (2 Joer) vum Mann ëmkomm, 4 weider Persoune goufen deels schwéier verwonnt. E Familljesträit soll de Grond gewiescht sinn.

Den 2. Januar 2019 war e 47 Joer ale Mann geziilt an eng Grupp vu 5 Leit mam Auto gerannt, dat net wäit ewech vun der Klinik zu Wolz. De Bouf vum Mann, deen an der Grupp mat dobäi war, sollt dës Dot net iwwerliewen. Seng Ex-Fra, esou wéi dräi weider Persounen, dorënner e Meedche vun 10 Méint, goufe blesséiert. De Chauffer koum no der Dot an Untersuchungshaft an de Parquet huet wéinst Mord a versichtem Doudschlag géint de Mann enquêtéiert. De presuméierten Täter stoung bei senger Dot net ënnert dem Afloss vun Alkohol.

De Prozess géint de 47 Joer ale Mann geet dëse Méindeg un, dat iwwer 2 Joer no der Dot.