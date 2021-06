Op Demande vun der Ministesch selwer kënnt en Donneschdeg de Mëtteg nach emol d'Ëmweltkommissioun vun der Chamber beieneen.

Dat fir sech mat de Reprochë géint de Moulin Dieschbourg a puncto Recyclage vu Verpackungen auserneen ze setzen. No der éischter Reunioun a Mëttwoch hat déi ganz Oppositioun Asiicht an e Bréif gefuerdert, deen d'Valorlux schonn den 21. Januar dëst Joer un d'Ëmweltverwaltung geschéckt hätt, entgéint deem, wat d'Ministesch selwer an der Kommissioun a virun der Press aussot.

D'Carole Dieschbourg war formell, bis virun e puer Deeg näischt vun de Verstéiss vun hirem fréiere Betrib a Saache Verpackung gewosst ze hunn an huet domadder och den Aussoe vum fréiere President vun der Valorlux widdersprach. Mam Moulin Dieschbourg hätt si zanter hirem Untrëtt 2013 als Regierungsmember näischt méi ze dinn a sech komplett aus dem Geschäft zréckgezunn. Dee leschte Kontakt mat Valorlux, vun deem d'Carole Dieschbourg wéisst, geet op 2013 zréck, wéi si nach op der Mille geschafft huet.

Et ass net fir d'éischt, datt sech déi gréng Politikerin mat Reprochë konfrontéiert gesäit, déi den Iechternacher Familljebtrib concernéieren. Am Kader vun der Gaardenhaischen-Affär hat d'CSV-Fraktioun de Bau vun engem Ieselstall beim Parquet denoncéiert, fir deen et hirer Meenung no keng Geneemegung ginn hätt. De Parquet konnt um Enn kee Verstouss feststellen.