Jeannot Ries
D'Touristesaison zu Lëtzebuerg ass agelaut. Mat vill Visiteuren aus aller Welt op dësem Ouschterweekend.
Update: 06.04.2026 19:30
Ronderëm Ouschtere fänkt traditionell d’Touristesaison zu Lëtzebuerg un. Wann een dervun ausgeet, dass wéinst dem Iran-Krich an den deiere Fliger-Präisser méi exotesch Destinatiounen ewechfale, gesäit et dëse Summer fir den europäeschen Tourismus wuel net sou schlecht aus. An der Touristen-Héichbuerg Veianen bekloen se sech dësen Ouschterweekend jiddefalls net iwwer ee Manktem u Leit a stelle fest: D’Clientèle gëtt ëmmer méi international.

D’Schlass aus dem Mëttelalter ass natierlech e Magnéit. Ma et zitt d’Touristen net just wéinst där Kuliss an d’Éislek. Vill Hollänner, Belsch an Däitscher kommen och bei eis wéinst der Natur an der Rou, déi si domat verbannen.

E Méindeg am Nomëtteg gouf et jiddwerfalls ënnenof zu Veianen um Bord vun der Our enk op den Terrassen. E Patt, e gudde Maufel. Stäerkung fir déi nächst Etapp. Sief et ee vun de Muséeën, e Wanderwee, oder fir um Motorrad, respektiv Vëlo d’Géigend weider z’entdecken.

Eng eenzegaarteg Attraktioun hei am Land bleift de Sessellift. Vu Mëtt Mee un, wäert och vis à vis d’Piscine nees hier Dieren opmaachen.

All Informatiounen iwwer Veianen fannt Dir um Internet Site www.visit-vianden.lu

