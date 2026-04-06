Ronderëm Ouschtere fänkt traditionell d’Touristesaison zu Lëtzebuerg un. Wann een dervun ausgeet, dass wéinst dem Iran-Krich an den deiere Fliger-Präisser méi exotesch Destinatiounen ewechfale, gesäit et dëse Summer fir den europäeschen Tourismus wuel net sou schlecht aus. An der Touristen-Héichbuerg Veianen bekloen se sech dësen Ouschterweekend jiddefalls net iwwer ee Manktem u Leit a stelle fest: D’Clientèle gëtt ëmmer méi international.
D’Schlass aus dem Mëttelalter ass natierlech e Magnéit. Ma et zitt d’Touristen net just wéinst där Kuliss an d’Éislek. Vill Hollänner, Belsch an Däitscher kommen och bei eis wéinst der Natur an der Rou, déi si domat verbannen.
E Méindeg am Nomëtteg gouf et jiddwerfalls ënnenof zu Veianen um Bord vun der Our enk op den Terrassen. E Patt, e gudde Maufel. Stäerkung fir déi nächst Etapp. Sief et ee vun de Muséeën, e Wanderwee, oder fir um Motorrad, respektiv Vëlo d’Géigend weider z’entdecken.
Eng eenzegaarteg Attraktioun hei am Land bleift de Sessellift. Vu Mëtt Mee un, wäert och vis à vis d’Piscine nees hier Dieren opmaachen.
