Invité vun der Redaktioun (7. Abrëll)Christian Weis, Escher Buergermeeschter

Marc Hoscheid
En Dënschdeg de Moien ass d'Stad Esch Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 07.04.2026 06:00

Wéi steet et ëm d’Sécherheet an der zweetgréisster Stad vum Land? Déi Fro stellt sech nees verstäerkt, nodeems et Enn Mäerz zu engem déidleche Sträit an enger Sozialwunneng vun der Escher Gemeng komm ass. An och den Drogekonsum an der Géigend vun de Schoule war rezent een Thema an de Medien.

Méi positiv ass iwwerdeems, datt ee Projet fir méi Biergerbedeelegung op vill Interessi bei den Escher Awunner stéisst. Um Niveau vum Schäfferot stinn iwwerdeems direkt dräi Wiesselen an d’Haus. Iwwert all déi Sujete schwätze mer en Dënschdeg de Moie mam Escher Buergermeeschter Christian Weis. Hien ass kuerz no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

