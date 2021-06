D'CSV huet d'urgence déi gréng Ministesch Carole Dieschbourg an d'Chamber-Ëmweltkommissioun convoquéiert.

D'Oppositiounspartei freet en Dënschdeg op Facebook: „Zweeërlee Mooss am Ëmweltministère?" De Bauer géing ferm bestrooft ginn, wann en eng Heck an der Déift schneit, awer de Moulin Dieschbourg géing, wéi et schéngt, gewäerde gelooss ginn, wann e sech net un d'Reegelen hält, sou d'CSV.

Wéi d'Wort en Dënschdeg de Moie gemellt huet, hätt de Moulin Dieschbourg zanter Joren d'Reegelen zur Rëmverwendung vu Packungen net agehalen.