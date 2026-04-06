RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Soss ëmmer zu EschNo 16 Joer ass d'Luxembourg Pride nees an der Stad Lëtzebuerg

RTL Lëtzebuerg
Dat hunn d'Organisateure vun der Luxembourg Pride e Méindeg an engem Communiqué matgedeelt.
Update: 06.04.2026 14:12
© RTL

D’Luxembourg Pride ass fir eng éischte Kéier zanter 16 Joer nees an der Stad Lëtzebuerg. Zënter 2010 gouf d’Pride ëmmer zu Esch organiséiert, elo da fir d’éischt nees an der Haaptstad, dat den 10. an 11 Juli 2026. An Zukunft gëtt dann all Joer tëschent der Haaptstad an Esch ofgewiesselt, wéi an engem Communiqué vu Rosa Lëtzebuerg erkläert gëtt.

De Communiqué vun der Rosa Lëtzebuerg asbl

D’Luxembourg Pride gouf 1999 an d’Liewe geruff, deemools nach ënnert dem Numm “GayMat”, fir op d’Rechter vun der LGBTQ+ Communautéit opmierksam ze maachen. Aus enger Initiativ wier haut ee fixe Rendez-vous ginn an d’Evenement wier och ëmmer méi grouss ginn, schreiwen d’Organisateuren. Dat hätt een och der Stad Esch ze verdanken, déi een zentrale Partner vun der Pride géing bleiwen.

Am meeschte gelies
Tragescht Ongléck
Bam op Grupp vu Leit gefall: 3 Doudesaffer bei Ouschter-Ausfluch zu Flensburg
De Kierchbierg, e Quartier a konstanter Transformatioun
Den Ament gëtt e Meilesteen, de fréiere Sëtz vun der Banque Générale, ofgerappt
Video
Fotoen
16
Leschten Donneschdeg war Weltdag vum Autismus
"Mat der Diagnos war d'Welt fir mech e bësse besser"
Video
Audio
Fotoen
Tour des Flandres
Tadej Pogacar op en Neits de Stäerksten
Fotoen
10
Leeft elo op Dënschdeg den Owend aus
Den Donald Trump huet den Iran op de Soziale Medien nach eng Kéier u säin Ultimatum erënnert
Weider News
De Permis war direkt fort
Chauffeur mat 124 km/h op der A4 ënnerwee, erlaabt waren der awer just 70 km/h
Policeasätz vun de leschte Stonnen
Ënnert anerem zéckt e Mann bei engem Sträit zu Ëlwen e Messer
Déifstall bei Bankomat
Bankkaart a Geld zu Gréiwemaacher geklaut - presuméierten Täter festgeholl
Traditionelle Rendez-vous
Ouschtermass zu Iechternach um Samschdeg den Owend
Video
Fotoen
Prezis, schnell, a sécher Resultater
CHEM kritt Certificat vun der däitscher Röntgegesellschaft
Video
De Permis war direkt fort
Chauffeur mat 124 km/h op der A4 ënnerwee, erlaabt waren der awer just 70 km/h
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.