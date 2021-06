Déi offiziell Zeremonie, Retro-Reportagen a vill Lëtzebuerger Konscht a Kultur - dat ass de Programm op Nationalfeierdag op RTL Télé Lëtzebuerg.

Och wann dëst Joer d'Feierlechkeete ronderëm den 23. Juni nees méi kleng ausfalen, sou gëtt et deen Dag trotzdeem vill grouss Momenter z'erliewen.

Offiziell Zeremonie



Lass geet et um kuerz virun 11 Auer mat der Iwwerdroung vun der offizieller Zeremonie um Kanounenhiwwel an der Stad. Erlieft dëse spezielle Moment an déi offiziell Rieden an eiser Spezialsendung presentéiert vum Mariette Zenners.

Retro-Reportagen iwwert déi groussherzoglech Koppel



Direkt no der Zeremonie weise mer an engem Hei Elei Retro Spezial den RTL-Reportage iwwert d'Hochzäit vum Groussherzog Henri a Maria Teresa vum Februar 1981. Am Kader vum 40-järege Jubiläum vum Bestietnes vun der groussherzoglecher Koppel dauche mer nach eemol an an dës historesch an emotional Biller.

Do dernieft diffuséiere mer e Portrait vum Groussherzog Henri mat exklusive Biller, deen am Kader vun der Hochzäit deemools vun RTL diffuséiert gouf.

Lëtzebuerger Konscht a Kultur



Um 13 Auer steet dann déi Lëtzebuerger Kulturzeen am Mëttelpunkt vum Programm. Mir feieren den éischte Gebuertsdag vum Kulturkanal KUK, dee wärend der Pandemie gegrënnt gouf, fir de Lëtzebuerger Kënschtler weiderhin eng Plattform kënnen ze bidden. Erlieft hei nach eng Kéier eng Selektioun vu ganz ënnerschiddlechen Optrëtter, wéi och dee vun der Groussherzogin Maria Teresa, déi aus dem Klassiker Maus Ketti virliest.

Nom KUK-Spezialprogramm weise mer Iech eng Selektioun vu Portraite vu bekannten a manner bekannte Perséinlechkeeten aus der Lëtzebuerger Kulturzeen an eiser Rubrik "Art Eck".

An och owes bidde mer e speziellen Nationalfeierdag-Programm. Nom Journal, deen um 19 Auer ass, rediffuséiere mir déi offiziell Zeremonie vu moies.

Um 20 Auer heescht et dann "Um Stamminee": Dës musikalesch-satiresch Revue iwwert 1960er a 1970er Joren zu Lëtzebuerg, ass am Kader vum 100. Gebuertsdag vum Auteur Pir Kremer mat populären Texter, Lidder a Gedichter aus senger Fieder entstanen a gouf zu Miersch am Kulturhaus opgeholl.

De Spezialprogramm fir Nationalfeierdag fannt Dir natierlech dono och um RTL Play.

De Programm am Iwwerbléck