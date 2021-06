Vill war an der Lescht iwwer Jugend- a Bandekriminalitéit Rieds gaangen an dann och dem Placement vun Jonken, déi fir Strofdoten responsabel sinn.

Zur Sproch koum dunn och, datt déi 12 Plazen an der Unisec-Struktur zu Dräibuer voll sinn an datt missten nei Strukturen geschaf ginn. Där Meenung ass den Ombudsmann Claudia Monti net.

Et géif wuel stëmmen, datt d'Unisec voll besat wier - mee zum Beispill wier dat aktuell op d'Repercussioune vun der Pandemie zeréckzeféieren, op d'Zuel vun den Net-Awunner an der Sécherheets-Unitéit an déi héich Consommatioun vun Drogen.

Dat schreift d'Claudia Monti an hirer Qualitéit als Chargée fir den externen Kontroll vun de Prisongen.

Wéi et an deem Rapport heescht hätten all Jonker, déi an der Unisec aktuell sinn, schwéier Strofdoten gemaach - d'Situatioun wier awer duerch d'Effeten vun der Pandemie exzeptionell.

Nieft engem néidege Konzept fir den Accueil an d'Prise an Charge vun de Mannerjärege freet den Ombudsmann, datt misst op preventiv Aarbecht gesat ginn - duerfir sollten all betraffe Säiten net iwwerstierzt handelen, mee villméi sollt op d'Re-Integratioun gesat ginn.

Den Ombudsmann zesumme mam Ombudsmann fir d'Kanner- a Jugendrechter soe sech prett fir d'aktuell Situatioun an der Unisec z'evaluéieren, sou datt sech d'Situatioun nees entspaant.