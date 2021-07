D'Automobilistin konnt d'Gefier nach rechtzäiteg verloossen, ier et zur Kollisioun komm ass.

Wéi d'Police matdeelt, koum et e Méindeg um 14 Auer an der Rue de Mamer zu Bartreng zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Zuch. D'Fra am Auto konnt d'Gefier nach rechtzäiteg verloossen, esou dass bei der Kollisioun keng Persoun méi am Gefier war. D'Automobilistin koum mat engem Schock an d'Spidol.

© Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL)

Am belschen Zuch, deen aus Richtung Arel komm war, ware 35 Persounen. Hei gouf kee blesséiert. D'Streck selwer ass dann och zanter e Méindeg am Nomëtteg komplett gespaart an et heescht dës Plaz z'evitéieren.

Op der Plaz war de Miess- an Erkennungsdéngscht.