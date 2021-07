Zanter Oktober hunn eng 240 Leit ouni Pabeiere mussen op de Service vun den Epiceries sociales zréckgräifen.

Duerch d'Pandemie krute vill vun hinne Problemer. Dacks hu si zu deenen éischte gezielt, déi hiren Job verluer hunn. Fir datt si eppes am Frigo hunn, verdeelt d'Asti Liewensmëttel-Bongen. D'Nofro ass grouss.

Hëllef fir Leit ouni Pabeieren / Rep. Diana Hoffmann

Et fält net grouss op, d'Haus op Nummer 10 zu Eech. Ma eng ganz Partie Leit sinn an deene leschten 10 Méint bei der Asti laanschtkomm. Jonggesellen, Monoparentallen an awer och gréisser Familljen. Si all hu keng Openthaltsgeneemegung. D'Pandemie huet d'Situatioun vun dëse Leit nach méi prekär gemaach, seet d'Laurence Hever vum Guichet Info-Migrants vun der Asti. Zanter der Pandemie bitt d'Asti dofir e Service un, wou Leit ouni Titre de séjour Bonge fir Liewensmëttel aus den Epiceries sociales vun der Caritas oder der Croix-Rouge kënne kréien.



"Mir hunn dat esou iwwert de Knéi gebrach ugefaangen, well déi Demande einfach enorm war. An ech iwwerlaf gi war mat Leit, déi soten, ech hu lo nach e bësse Suen op der Säit fir 2 Méint an dono? Wat maachen ech? Ech hu keng Aarbecht méi, ech hu missen d'Aarbecht ophalen, well d'Schoulen zougaange sinn. Ech hu jo kee Congé pour raisons familiales ze gutt. An enger Situatioun, wou ee keen Titre de séjour huet, huet ee jo dat net zegutt. Chomâge partiel gëtt et fir déi Leit och net. Dat heescht, déi, déi keng Aarbecht méi haten, déi woussten, dat dote packen ech elo nach eng Rei Wochen an dann ass näischt méi do. Also vill Leit hu jo och guer keng Suen op der Säit an deene Situatiounen."



Vill vun dëse Leit hätten am Horesca-Beräich geschafft, anerer an der Konstruktioun, privat bei Leit am Stot oder si botze gaangen. Ouni Openthaltsgeneemegung kënne si awer no hirer Entloossung net vun alle reguläre Servicer, déi zum Beispill d'Offices sociaux bidden, profitéieren.



Ee Mol d'Woch gëtt d'Asti dofir elo Liewensmëttel-Bongen u si eraus. Ma well een op Doen ugewisen ass, huet een an de leschte Méint net konnte jidderengem hëllefen.



"Bei Famillje mat Kanner ass et wierklech vill vill méi dramatesch. Dat heescht, mir hunn et elo prioritär emol sou gehalen, dass mer déi weider konnte finanzéieren. Mer hunn awer elo Gott sei Dank erëm Done kritt, sou dass mer elo ufänke Celibatairen erëm mat dranzesetzen. Déi sinn och verstänneg déi Leit. Dat heescht, wa mer deenen erklären, mir musse momentan e bëssi spueren, fir kënne Famillje weider z'ënnerstëtzen, dann ass dat och kee Problem."



Vun den 240 Leit, déi bis elo Bonge kruten, ware 64 Jonggesellen a Jonggesellinnen. Majoritär goufen d'Liewensmëttel-Bonge bis elo vu Privatleit finanzéiert, awer och mat Geld vun der Oeuvre. Pro Woch wier een op Done vun 3.000 Euro ugewisen. En Erwuessene kritt 25 Euro, wat an enger Epicerie sociale engem Equivalenzwäert vu 75 Euro entsprécht.



Vun de Leit, déi kommen, huet jidderee seng eege Geschicht. Déi eng sinn zanter engem Joer am Land, anerer iwwer 10. Bei de Beneficiairë vun der Asti handelt et sech dacks ëm Brasilianer, Leit aus Ex-Jugoslawien, dem Senegal, Kamerun oder Peru.



"Mir hunn awer och Familljen, déi säit Jore schonn hei sinn, wou d'Kanner an d'Schoul ginn. Déi kommen aus ënnerschiddleche Regiounen. Mer hu vill ex-jugoslawesch Familljen hei. Dorënner sinn der, déi hu fréier de Flüchtlingsstatut ugefrot zu Lëtzebuerg, hunn dat awer net accordéiert kritt. Anerer, déi et net ugefrot hunn, déi eng Autorisation de séjour ugefrot hunn als Migranten, déi dat refuséiert kritt hunn, an déi säit deem eben ouni Titre de séjour hei sinn."



Chancë fir eng Regularisatioun vun hirem Statut, och nodeems d'Persoun jorelaang geschafft huet, wieren iwwerdeems net gutt, seet d'Laurence Hever. Dëst géing um strenge Migratiounsgesetz leien. Wann ee sur place an engem Land ass, kéint een nämlech keen Titre de séjour ufroen. D'Gesetz géing esou dozou féieren, datt d'Leit an der Illegalitéit géinge bleiwen.

Bis elo hat ee bei der Asti ëmmer en Compte de solidarité, fir de Leit ouni Pabeieren, déi an eng prekär Situatioun komm sinn, ze hëllefen. Ouni staatlech Ënnerstëtzung wier et awer net méiglech, de Programm wéi en den Ament leeft, oprecht ze erhalen. Et kéint een nämlech net konstant en Appell fir Done maachen, fir genuch Suen dofir ze sammelen.