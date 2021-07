En Dënschdeg de Moien huet d'Justizministesch Sam Tanson de Projet de loi fir ASBLe virgestallt.

Et wier néideg gewiescht, d'Gesetz, wat schonn 100 Joer al ass, ze moderniséieren. Besonnesch op finanziellem Niveau misst ee sech méi Transparenz ginn. Ëmmerhi ginn et hei am Land 220 Fondatiounen an 8.300 Associatiounen, dovunner 107 d'utilité publique.

Duerch dat neit Gesetz sollen et awer och fir d'ASBLe Simplificatioune ginn. Ënner anerem musse si sech da just nach an ee Register aschreiwen an net méi an de Registre de commerce, souwéi an de Registre des bénéficaires effectifs. Doriwwer eraus soll et och méi einfach ginn, d'forme juridique ze änneren. D'Ministesch wäert en Dënschdeg de Mëtteg eng Informatiounsversammlung iwwer Internet ofhalen, wou schonn iwwer 170 Interessenten ugemellt sinn. An Zukunft soll och eng national Ulafstell fir Froen zum Thema ageriicht ginn.