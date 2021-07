De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn erënnert d'Cheffe vun dësen Entitéiten an engem Bréif, wéi eng Reegelen am Grand-Duché gëllen.

De franséische President Emmanuel Macron, de Charles Michel, virun enger Zäit belsche Regierungschef, oder nach den marokkanesche Kinnek Mohammed VI: Am Ganzen 13 Staats- a Regierungscheffe sollen Affer gi si vu Spionage-Attacke vu Geheimdéngschter mat der Software ''Pegasus'' vun der israelescher Entreprise NSO. Déi huet zwou Filialen zu Lëtzebuerg an net manner ewéi 7 Holdingen, déi zu der Firma gehéieren. De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn erënnert d'Cheffe vun dësen Entitéiten an engem Bréif, wéi eng Reegelen am Grand-Duché gëllen.

Lëtzebuerg géif et net toleréieren, dass Exporter hei aus dem Land dozou bäidroen, dass Mënscherechter blesséiert ginn. Dees sollen déi Responsabel vun der viséierter Cyber-Firma NSO mat Sëtz zu Tel Aviv an Israel sech bewosst sinn. De Jean Asselborn erënnert si a sengem Schreiwes och un d'rechtlech Basis, wann ee Cyber-Produiten am Beräich vun der Defense wëll an d'Ausland verkafen. Dofir brauch een eng Lizenz.

En Dënschdeg hat de Lëtzebuerger Ausseminister um Bord vun enger Pressekonferenz scho matgedeelt, dass NSO keng Demande fir esou eng Export-Lizenz gemaach hätt, wat si u sech hätte misste maachen, wann et de Fall wier. Dat ass zu Lëtzebuerg obligatoresch.

Bréif u Cheffe vu Firmen als "Warnung" geduecht



An engem Bréif deen den Jean Asselborn un déi Responsabel vun de Lëtzebuerger Societéite vun NSO adresséiert huet, erënnert de Chefdiplomat drun, dass een eng Lizenz brauch fir Softwaren am Beräich Defense an d'Ausland ze verkafen. Och de Respekt vun de Mënscherechter gëtt ervirgehuewen.

Um Bord vun enger Pressekonferenz iwwer Mënscherechter sot den Jean Asselborn, dass ee géif duerchgräifen, sollt sech erausstellen, dass NSO vu Lëtzebuerg aus dozou bäigedroen hätt, dass Mënscherechter violéiert gi sinn.

Der Firma NSO no ass d'Software fir d'Iwwerwaachung vun Terroristen a presuméierte Kriminelle geduecht. Zil wär et net, dass Politikerinnen a Politiker ausspionéiert ginn.

9 Entitéite vu 26 zu Lëtzebuerg gemellt

An engem Tableau vun der Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International gesäit een däitlech, dass vun den 26 Entitéiten am NSO-Grupp der ëmmerhin 9 hei zu Lëtzebuerg sinn.

Eng heescht OSY Technologies mat un der Spëtzt den Doron Arazi, dat mat enger Adress an der Edward Steichen Strooss um Kierchbierg. Da gëtt et nach eng Societéit mam Numm Q Cyber Technologies, geleet vun engem Yuval Somekh, d'Adress ass e Bürosgebai an der Avenue John F. Kennedy um Kierchbierg. Zum NSO Grupp zielen nach siwen Entitéiten hei am Land, dorënner Triangle Holdings SA, Square 2, Novalpina Capital Partners, Novalpina Capital Group, an dräi Societéite mam Numm NorthPole.

Eng Firma, déi reprochéiert kritt, hire performanten an doduerch net ongeféierleche Spionage-Programm un net ganz éierlech Cliente verkaf ze hunn, ass also zu groussen Deeler zu Lëtzebuerg. D'Firma hätt hei just e Backoffice, behaapt den Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn. Vun hei aus hätt d'Entreprise keng Software verkaaft.

Pegasus-Projet



D'Revelatiounen iwwer de méigleche Spionage-Skandal ginn ënnert dem Numm ''Pegasus-Projet'' verëffentlecht. Déi onofhängeg Paräisser Redaktioun ''Forbidden Stories'' an Amnesty International haten Accès zu de sensibelen Donnéeë kritt an duerno mat ënnert anerem LeMonde an der Süddeutschen Zeitung gedeelt.

Et gëtt eng Lëscht mat iwwer 50.000 Telefonsnummere vun héichrangege Politiker, Journalistinnen a Journalisten a Mënscherechtler. Si solle potenziell Ziler vu Spionage sinn. Am Joer 2019 wär den Handy vum franséische President Emmanuel Macron beispillsweis vu marokkaneschen Autoritéiten iwwerwaacht ginn. Rieds ass vun enger Handynummer, déi de Macron zanter 2017 benotzt. Handyen, op deenen d'Software ''Pegasus'' heemlech placéiert gouf, kënne quasi permanent ofgelauschtert a vu wäitem gestéiert ginn. D'Kamera an den Mikro kënnen ugemaach ginn, ouni dass den Proprietär vum Handy et mierkt.

Reporter sécher: Pegasus-Software gëtt mëssbraucht



D'Reporter déi um Projet bedeelegt sinn, kënne mat Sécherheet soen, dass d'Software Pegasus vun autoritäre Staate mëssbraucht gëtt, fir Mënscherechtler an Oppositioneller ze observéieren.

