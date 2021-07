D'Arméi steet virun neien Hürden, neien Erausfuerderungen an un déi misst ee sech upassen, esou den zoustännege Minister François Bausch.

Neit Militärgesetz / Rep. Tim Morizet

E Freideg gouf en neie Projet de loi presentéiert, deen dat lescht Militärgesetz vun 1952 soll ersetzen. 2007 goufen et zwar déi lescht Ännerungen, gewësse Konformitéite missten awer nach ugepasst ginn, esou de François Bausch. Dat neit Gesetz soll och d'Personalproblematik bei der Arméi léisen.

No 5 Joer u Negociatiounen a 25 Reunioune mat de Gewerkschaften ass et esou wäit. Duerch de Regierungsrot ass de Projet de loi schonn, déi nächst Etapp ass Deposéieren an der Chamber. Fir d'Professionaliséierung vun der Arméi no vir ze dreiwen, solle mam neie Gesetz bis zu 2,3 Milliounen Euro investéiert ginn, esou den Arméisminister François Bausch:

„Mir wëllen der Arméi eng Grondlag ginn, fir mat all den Erausfuerderungen, déi se haut huet, gerecht ze ginn. An natierlech, datt d'Arméi sech kann als en attraktiven an zukunftsorientéierten Employeur duerchsetzen a säi Public erweideren."

An enger éischter Phas sollen 2 nei Militär-Karriäre geschaaft ginn. Eng B1 an eng A2 déi sech u Premiere, respektiv Bachelor-Absolventen adresséieren.

„A fir esou Profiller unzezéien, déi gebraucht ginn, fir mat deenen neien Technologien, déi an der Arméi haut zum Asaz kommen, kënnen ze schaffen", sou de François Bausch.

D'A2-Karriär ass dann Deel vum Offizéier-Corps, deen an Zukunft aus Leit mat Ofschloss an engem Bachelor oder Master besteet. Leit an enger C1-Karriär sollen, ewéi och bei der Police, en Express-Wee proposéiert kréien, fir sech an der Karriär kënnen eropzeschaffen.

Iwwert den neie Rekrutement kann dann an Zukunft och e Studium op der Uni vun der Arméi finanzéiert ginn.

„De Kandidat mam Premièresdiplom kann am indirekte Rekrutement amplaz vun der Militärschoul op e Master-Studium fir eng Spezialisatioun an enger Civilformatioun geschéckt ginn. Dës Mesure soll der Arméi et och erlaben, an engem Beräich auszebilden, an deem an Zukunft spezialiséiert Offizéier gebrauch ginn", erkläert den Arméisminister.

Och d'Dauer vum Fräiwëllegendéngscht bei der Arméi gëtt vun 3 op 4 Joer verlängert. De Chef d'Etat Major Steve Thull erkläert:

„Am Zyklus den Ament ass eisen Zaldot, wa mer en dann deploiréieren, insgesamt 29 vun den 36 Méint total engagéiert mat senger Grondausbildung, mat sengem Training, fir an d'Missioun ze goen, mat senger Missioun, mat sengem Rekonditiounement an de verschiddene Garden dono. Dat heescht, méi hunn den Zaldot fir aner national Missioune maximal 7 Méint zur Verfügung. Dat heescht, mir investéiere ganz vill an en Zaldot, fir e schlussendlech ganz wéineg kënnen ze gebrauchen."

Bei den Zaldote wëll ee mam neie Projet de loi esou am Joer 135 Persounen engagéieren. Um Niveau vun den Offizéier an Ënneroffizéier 90. An da solle 45 Leit am Civil rekrutéiert ginn.

Schreiwes

François Bausch a présenté la loi sur l'organisation de l'armée luxembourgeoise (23.07.2021)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de la défense

En date du 23 juillet, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, a présenté le projet de loi sur l'organisation de l'armée luxembourgeoise. Ce projet de loi, qui a été adopté ce matin par le Conseil de gouvernement, constitue une refonte de loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.

«La loi actuelle, dont les bases remontent à l'époque de la guerre froide ne reflète plus les besoins d'une armée du 21e siècle», a déclaré le ministre de la Défense lors de la conférence de presse. Et de préciser: «La situation géopolitique et sécuritaire a radicalement changé depuis la dernière adaptation de la loi actuelle, effectuée en 2007. Le projet de loi qui sera déposé à la Chambre des députés dans les prochains jours donnera une base juridique solide à l'armée afin de lui permettre de s'adapter aux défis à venir.»

L'évolution rapide de la technologie, aussi bien dans le domaine civil que militaire, a une forte incidence sur l'armée, ses missions, ses besoins et ses défis. S'y ajoutent les demandes d'appui croissantes des autorités civiles dans le cadre de crises ou catastrophes naturelles. Cette évolution implique un besoin croissant de personnel militaire et civil, de plus en plus diversifié, avec une qualification et une spécialisation toujours plus pointue.

La nouvelle loi permettra ainsi à l'armée d'adapter les carrières militaires et civiles aux nouveaux besoins et de recruter des profils très diversifiés tout en adaptant la durée d'engagement initiale des soldats volontaires, qui passera de trois à quatre ans.

«J'ai la conviction que ce projet de loi donnera à l'armée les moyens nécessaires pour affronter les défis à venir, mais aussi qu'à travers cette loi l'armée gagnera en attractivité auprès du public, aussi bien dans les carrières militaires que civiles, notamment au niveau des spécialistes dans les domaines de l'aviation, de la cyberdéfense ou des technologies de la communication», a conclu François Bausch.