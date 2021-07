D'DP-Politikerin gëtt duerch den 41 Joer alen Affekot Mathis Prost ersat.

E personelle Changement steet am Stater Gemengerot un. RTL-Informatiounen no huet d'DP-Conseillère Tanja De Jager no 4 Joer an der Märei um Knuedler vun hire Funktiounen demissionéiert.

D'Stater Geschäftsfra war 7.-Gewielt bei de Gemengewalen 2017 an huet 14 Joer laang bei RTL Télé geschafft.

Wéi et heescht plënnert d'Madamm De Jager baussent d'Stater Gemeng.

RTL-Sourcen no ass de Jurist, dee fir d'SES schafft, och d'accord fir de Posten am Stater Conseil unzehuelen, wou d'DP mat 9 Conseillere vertrueden ass.

De Mathis Prost hat bei de Walen 2017 nëmme ganzer 4 Stëmme manner wéi d'Sylvia Camarda, déi zanterhier och am Conseil vertrueden ass.

De Mathis Prost war ewell fir d'DP am Stater Conseil vertrueden.