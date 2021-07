D'Ëmwelt- a Klimaministesch Carole Dieschbourg huet e Méindeg déi national Strategie virgestallt.

Pro Kapp investéiert Lëtzebuerg mat Schweden zesummen am meeschten. Entwécklungslänner gi speziell ënnerstëtzt, zum Beispill beim Neesopbau vu Reebëscher.

PDF: Financement international pour le climat (FCI) - Orientation stratégique 2021-2025

PDF: International Climate Finance Strategy

Présentation de la stratégie luxembourgeoise pour le Financement climatique international 2021-2025 (26.07.2021)

La ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, a présenté aujourd'hui la stratégie pour l'attribution des fonds luxembourgeois pour le Financement climatique international (FCI) pour la période 2021-2025.

Fin 2019, le Conseil de gouvernement a chargé le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (MECDD) de réviser la méthodologie d'attribution du FCI public et d'analyser de quelle manière de nouveaux modèles de partenariat, en particulier avec le secteur privé, peuvent mobiliser des moyens supplémentaires. Sur base de l'expérience acquise au cours des quatre années de pratique de la première stratégie FCI adoptée en 2017, le MECDD – en concertation avec le comité de gestion du Fonds climat et énergie (FCE) – a procédé à une révision de sa stratégie.

Avec une enveloppe de MEUR 200 dédiée au FCI (et additionnelle à l'ADP) le Luxembourg mène une double approche pour l'attribution de son FCI: d'une part, le soutien aux activités des fonds multilatéraux avec en particulier le Fonds vert pour le climat, pour lequel une contribution de MEUR 40 est accordée, et d'autre part le financement de projets bilatéraux, avec en particulier une enveloppe de MEUR 25 pour des projets d'ONGs luxembourgeoises.

Adaptation au/et atténuation du changement climatique

La stratégie FCI tient compte des développements récents au niveau des négociations sur le changement climatique, notamment du «Paris Rulebook» (manuel d'implémentation de l'accord de Paris) et est alignée avec la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Elle est également complémentaire aux mesures prises pour favoriser la transition écologique au niveau national, entre autres le Plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) pour la période 2021-2030, le 3e Plan national de développement durable (PNDD), ainsi que la stratégie nationale en matière de finance durable adoptée en début d'année.

La stratégie FCI vise une répartition équilibrée entre les activités d'adaptation au et d'atténuation du changement climatique et favorisera des actions intégrées pour le climat et la réduction de la pollution dans les pays en développement. Les projets seront répartis autour de thèmes prioritaires, comme le capital naturel et la biodiversité, la gestion efficace des ressources, la finance durable et la résilience au niveau des communautés.

Mobilisation du capital privé

L'accent est mis sur la mobilisation de capital privé pour la protection du climat, pour lequel différents types de financement seront désormais possibles. Des instruments publics-privées («blended») au-delà de subventions directes pourront être explorés davantage, comme investissements indirects par intermédiaires, des investissements directs ou encore des garanties.

Une attention particulière est par ailleurs accordée aux thèmes du genre et des droits de l'Homme, de même qu'à la migration climatique. La stratégie apporte aussi des clarifications en matière de sauvegardes environnementales et sociales et inclut une liste d'exclusion.

Après la présentation des grandes lignes de la nouvelle stratégie FCI par la ministre Dieschbourg, les partenaires Friendship Luxembourg, Rainforest.lu et la Banque européenne d'investissement ont à leur tour présenté certains de leurs projets ayant bénéficié du FCI public. Une vidéo informative sur la première phase d'un projet de résilience au Vanuatu, établi en coopération avec le Global Green Growth Institute, a conclu la séance.