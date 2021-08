Dem Premier no wieren Diskussiounen amgaang, ob een den natierleche Schutz als véierte "G" kéint an de CovidCheck ophuelen.

Leit, déi eng staark Immunitéit géint de Coronavirus hunn, sinn normalerweis laang protegéiert. Net nëmmen no enger Impfung, mä och no enger Erkrankung. Dat weisen nei Donnéeën aus wëssenschaftlechen Etüden.

Nawell ass de CovidCheck vu Persounen, déi geimpft sinn, méi laang valabel. Fir Leit, déi de Covid-19 schonn haten, gëllt den Check nämlech just 6 Méint. D'Koppel, déi de Pierre Jans dëser Deeg op der Musel begéint huet, fënnt dat net gerecht. D'Edith an de Fränz Ludes hunn allebéid e relativ héije Wäert bei den Antikierperen.

Déi pensionéiert Infirmière hat schonn am Mäerz zejoert de Covid-19 a war ferm krank. Hire Mann gouf ni positiv getest, krut awer Antikierper nogewisen, war deemno héchstwarscheinlech och schonn am Ufank vun der Pandemie ouni Symptomer infizéiert. A reegelméissegen Ofstänn hu si serologesch Tester maache gelooss, fir ze wëssen, wéi staark hiren natierleche Schutz ass.

E Blutttest, deen d'Koppel zwee Deeg virum Interview gemaach huet, weist: De Fränz Ludes huet 162 Unitéite bei den Antikierper. Éischten Erfarungen no ginn der 50 bis 80 duer, fir eng effikass Protektioun. Beim Edith Ludes ass et souguer e Wäert vun iwwer 250.

"Ech hu vill Antikierper. Bei mengem Mann a mir hu mir d'Erfarung gemaach, dass eis Wäerter esouguer nach gewuess sinn. Wa mir a Kontakt mam Virus kommen, da reagéiere mir jo. Ech gesinn d'Impfung net an, wann ech vu mir aus nach esouvill Antikierper hunn."

Effektiv léisst d'Hausse vun den Antikierper drop schléissen, dass d'Koppel antëscht nach eng Kéier a Kontakt mam Virus war, an dass hir Immunitéit gespillt huet.

Fuerscher vu Leipzig hunn am Kader vum Projet Saxcov erausfonnt, dass den Immunschutz laang hält, wann eng Persoun d'Infektioun iwwerstanen huet. Bei Leit, déi, wéi d'Famill Ludes, scho wärend der éischter Well krank waren, konnten d'Wëssenschaftler noweisen, dass d'Antikierper an der Reegel zwar mat Zäit noloossen, mä dass d'Persounen awer alles anescht ewéi net immun waren. D'Zellen am Kierper hunn e gudde Verhalt a kënne séier nei Antikierper produzéieren.

D'Edith an de Fränz Ludes si geheelt an hunn och no iwwer engem Joer no der Infektioun vill Antikierper. E grénge CovidCheck hu si awer allebéid net.

"Ech fannen dat ganz ongerecht. Ech verstinn net, firwat et fir eis just 6 Méint gëllt an net méi laang. Bei der Impfung kritt een direkt ee Joer. Et gëtt awer net kontrolléiert, ob d'Impfung wierkt", beklot d'Edith Ludes. Hire Mann gëtt hir Recht: "Ech fannen dat net gerecht, nee."

D'Koppel nennt et ongerecht. Et ass awer éischter eng politesch Fro. Den Direkter vun der Santé, den Dr. Jean-Claude Schmit, erkläert: "Do ginn et Situatiounen, déi aus medezinescher Siicht vläicht net ganz logesch sinn, mä et ass eng europäesch Decisioun."

RTL huet och beim Premier Xavier Bettel nogefrot, ob een d'Unzuel un Antikierper net kéint als neie Krittär, e véierte "G", an de CovidCheck mat ophuelen.

"Do sinn Diskussiounen amgaang. Mir hunn de Conseil supérieur des maladies infectieuses domat beoptraagt, eis Informatiounen ze sammelen. Dat selwecht gëllt fir eng 3. Impfung. Dat muss awer europäesch koordinéiert sinn. Wann d'Antikierper duerno en europäesche Standard kéinte ginn, da kéim dat de Bierger sécherlech ze gutt."

An d'Famill Ludes wär frou. D'Koppel wär net géint Impfungen am Generellen, seet d'Edith Ludes.

"All aner Standard-Impfunge wéi déi géint Tetanus fannen ech sënnvoll. An d'Corona-Impfung fir Leit, déi de Virus nach net haten, a keng Antikierper hunn, fannen ech och gutt."

Allerdéngs: och wann hire Schutz nohuele géif, si wëll sech genee iwwerleeën, ob si sech géint Covid-19 picken léisst. D'Impfstoffer sinn hir ze séier op de Marché komm. Mä d'Fro stellt sech fir si aktuell guer net. Nach hu si an hire Mann e gudden natierleche Schutz.