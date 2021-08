Am Géigenzuch soll zwee Mol d’Woch an de Schoule getest ginn. Dat huet den Educatiounsminister Claude Meisch de Gewerkschafte proposéiert, esou den 100,7.

D’Propos muss nach e Mëttwoch am Regierungsrot mat de Koalitiounspartner confirméiert ginn.

De Stufeplang géif bäibehale ginn. Vum Zenario 1 un, also vun engem positive Fall an der Klass un, géif d’Maskeflicht nees gëllen, esou d’Propos.

Gewerkschaftsvertrieder begréissen dem Radio 100,7 géintiwwer, datt eng gewëssen Normalitéit soll zeréckkommen. Si bedaueren awer, datt de Minister net op d’Fuerderung vun de Raum-Loftfilteren agaange wier.

De Claude Meisch soll och weider mat den Enseignantsgewerkschaften iwwert d’Rentrée am Secondaire schwätzen. D'Feduse fuerdert an de Lycéeën d‘Aféierung vum CovidCheck-System, fir d‘Masken z'evitéieren. D’Regierung hat awer schonn an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro uginn, dat wier fir si keng Optioun.