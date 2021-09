An der Santéskommissioun gouf den Deputéierten an der Gesondheetsministesch erkläert, firwat een am Projet Südspidol wëll den Architektebüro wiesselen.

Dat well d'Zesummenaarbecht mat deem Büro net méi geklappt hätt an een doduerch gréisser Retarden am Projet gefaart hätt. Eng Decisioun, déi dem Adr-Deputéierte Jeff Engelen no, och gerechtfäerdegt ass.

Jeff Engelen: „Ech mengen, wa kee Vertraue méi do ass tëscht deenen zwee Partner, da muss ofgebrach ginn, dat ass jo ganz kloer. Ech mengen dat kéint ee scho rechtfäerdegen. Si hu jo eng Partie Grënn ugefouert de Moien, dass do kee Vertraue méi ass. Si krute jo keng Äntwerten op eng ganz Rëtsch vu Froen. An et gouf jo scho virun engem Mount e Bréif geschriwwen, dat steet jo esou am Submissiounsgesetz, dass si dat esou musse maachen, a si kruten do keng zefriddestellend Äntwert. An den Avis favorable ass och do vun der Sous-commission, esou dass am Fong deen Dossier do warscheinlech, esou wéi ech dat aschätzen, gerecht war.“

De Jeff Engelen

Och d'CSV huet Versteesdemech fir dës Decisioun sech vum Wiener Architektebüro ze trennen. Si fille sech an hire Bedenken, déi si scho viru Jore geäussert haten, wéi dëse Büro schonn eng Kéier massiv an der Kritik stoung, confirméiert. Bei der gréisster Oppositiounspartei gleeft een awer weider un de Projet, och wann een duerno d'Mëssstänn, déi hei geschitt sinn, misst opschaffen, esou den CSV-Deputéierte Marc Spautz géintiwwer RTL.

Déi Lénk bedaueren, dass duerch dës Trennung Zäit a Geld verluer geet an hoffen, dass dëse Retard um Enn nach kann erageholl ginn. Ëmmerhi wier et en enorm wichtege Projet.