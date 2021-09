Déi Jüddesch Communautéit ass zënter der franséischer Revolutioun en Deel vu Lëtzebuerg. An awer ass den Antisemitismus och hei am Land ëmmer nach present.

Fir deem entgéint ze goen, gouf de Mëtteg e Schrëtt a Richtung Opklärung gemaach.

Déi jüddesch Geschichte vu Lëtzebuerg opschaffen a Jonker fir dës Communautéit sensibiliséieren. Dozou soll en eng nei Erënnerungsplaque bäidroen, déi e Samschdeg de Mëtteg an der Congregatiounsstrooss ageweit gouf. Hei gouf 1823 nämlech déi éischt Synagoge vun der Stad Lëtzebuerg ageweit.

De François Moyse, President vun AEPJ: "D'Judde si fräi heihinner komm no der franséischer Revolutioun. Dat heescht mir hunn am Fong méi wéi 200 Joer Presenz vun de Judden hei, déi sech ganz Wuel gefillt hunn. Et ass wichteg, dës Geschichten ëmmer rëm ervir ze hiewen, wat d’ Leit hei gemaach hunn, d’Commerçanten an der Stad an dann eben och ze wëssen, dass hei ebe mol eng Synagoge war."

Haut zielt déi jüddesch Communautéit zu Lëtzebuerg nach e bësse méi wéi 1000 Memberen. De Problem vum Antisemitismus ass awer net aus eiser Gesellschaft verschwonnen.

François Moyse, President vun AEPJ: "Et ass leider ëmmer nach en Thema. Gottseidank hu mir keng Violence, dat ass elo net esou schlëmm. Mee haaptsächlech d’ sozial Medie sinn net déi déi am feinste sinn. Et ass esou dass ëmmer rëm oppasse muss."

© Danielle Goergen (RTL)

Genee dofir huet och d’Police e Sonndeg de Mëtteg op der Aweiung Presenz gewisen. Dat wier awer éischter eng Virsiichtsmoossnam. Eng reell Gefor géif een net gesinn an awer ass de Punkt vun der Opklärung extrem wichteg. Dofir ass dës Tafel den zweete Punkt vun enger Visitt.

D'Kulturministesch Sam Tanson: "Dee neie Wee ass Itineraire culturelle iwwert déi jüddesch Kultur. An enger éischter Phase elo mol hei ronderëm, mir hunn och nach an anere Géigenden am Land, notamment zu Munneref an zu Ettelbréck och Deeler vun der Jüddescher Geschichten, déi mir bestëmmt nach musse mat abannen. Mee elo wëlle mir opmierksam maachen op déi jüddesch Kultur an der Stad Lëtzebuerg, wou et ganz vill flott Elementer ginn, wou mir konnten op vill interessant geschichtlech Gegebenheeten zeréckgräifen."

Op de Spuere vum Jüddeschen Iewen heescht d' Visitt, déi ee selwer mat engem Audio-Guide maache kann. Haut de Mëtteg goufen Interesséierter awer vun engem Guide begleet. Den Tour geet lass, beim Monument “Kaddish”.