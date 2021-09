Bei der Santé fillt ee sech beim Tracing gutt op déi nächst Méint preparéiert.

D'Tracing-Ekipp vum Gesondheetsministère wier d'selwecht opgestallt wéi d'lescht Joer, seet den Direkter vun der Santé Jean-Claude Schmit. Et wier een also preparéiert, fir eng gewëssen Zuel vu Fäll ze geréieren. Et wier domat ze rechnen, datt eng Rei Infektiounen an de Schoulen optriede géingen, dofir géingen déi geimpfte Leit elo manner Aarbecht maachen.

Tracing am Hierscht / Reportage Fanny Kinsch

Wann ee geimpft ass, muss ee jo net méi a Quarantän no engem Kontakt mat enger Persoun, déi positiv getest gouf. De Risiko, datt déi Leit sech ugestach hätten, wier ganz kleng, seet de Jean-Claude Schmit. Et géing awer nach ëmmer all Kontaktpersoun ugeruff ginn.

Mir froen dann, ob eng Impfung virläit, wann eng Impfung virläit, brauch ee keng Quarantän ze maachen, par konter ass een um Courant, dass een am Kontakt war an et kann een als Precautioun sécher e Kontroll vun engem Test maachen no puer Deeg, respektiv wann ee géif Symptomer trotzdeem entwéckelen, da misst ee sech natierlech beim Dokter mellen an en Test maachen.

Et kann een, wann ee wëll, och ouni Symptomer nach ëmmer eng Ordonnance fir e PCR-Test kréien. Duerch d'Delta-Variant kéint et sinn, datt d'Zuel vun Hospitalisatiounen nach eng Kéier e bësse géing an d'Luucht goen, sou de Jean-Claude Schmit.

Ma och wann et eng liicht Hausse géing ginn, géing ee wäit vun den Zuele vun Dezember bleiwen, mengt iwwerdeems de Virolog Claude Müller vum Fuerschungsinstitut LIH. Hie geet vun enger 4. Well vun Infektiounen, awer net vun den Hospitalisatiounen aus.

An do ass et menger Meenung no wichteg, dass ëmmer betount gëtt, wéi vill der op der Intensivstatioun geimpft oder net geimpft sinn. A mir wësse jo, dass se all net geimpft sinn, an dat selwecht misst matgedeelt ginn, systematesch ëmmer fir déi, déi hospitaliséiert ginn.

Et misst een d'Zuel vu geimpften an net-geimpfte Leit am Spidol iwwerdeems a Relatioun setze mat der Zuel vu geimpften an net-geimpfte Persounen allgemeng an der Populatioun.

"A wann der dat maacht, da kommt der op e Schutz vu 85% mat deene lëtzebuergeschen Zuelen. An dat ass eppes anescht wéi 30% si geimpft."

D'Informatiounen iwwert d'Patienten am Spidol wieren awer net sou einfach z'erfaassen, seet sengersäits de Jean-Claude Schmit.

"Déi Leit, déi hospitaliséiert sinn, dat variéiert vun Dag zu Dag, et ginn der, déi frësch hospitaliséiert ginn, anerer ginn heem, dat heescht, dat ass eng supplementär Aarbecht fir eis. Mir hunn dat elo a verschiddene Situatiounen extra nogesicht, fir e bëssen en Androck ze hunn, mä wa mer dat routineméisseg wëlle maachen, ass dat relativ vill Aarbecht, fir all Fall nozesichen."

An den A vum Direkter vun der Santé ass et net interessant, déi Zuelen all Dag ze kommunizéieren, well den Taux vu Geimpften ëmmer op engem änlechen Niveau géing bleiwen. Punktuell géing dat awer Sënn maachen.