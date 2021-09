An déi al, historesch Mauere vum Schlass, dat aktuell an engem baulech-schlechten Zoustand ass, kënnt nämlech eng Antenne vun der Hotelsschoul.

Wéi den Educatiounsminister Claude Meisch via Twitter schreift, kënnt d'Annex vun der Dikrecher Hotelschoul effektiv an de Minett op Suessem. Anescht wéi zu Biertreng gëtt d'Suessemer Schlass also net verkaf.

Niewt de Renovatiounsaarbechten zu Dikrech, kritt d’Hotelschoul #EHTL zousätzlech eng Antenn am Suessemer Schlass. Op dësem historesche Site am Süde ginn da sämtlech Formatiounen ugebueden, vum Kach bis zum Hotelsmanager, vum DAP bis zum BTS.@MichelLanners @AsselbornBintz pic.twitter.com/ANnyKYUVlU — Claude Meisch (@MeischClaude) September 10, 2021

Wéi et heescht, sollen dann an dëse Schlassmaueren all Formatiounen offréiert ginn: vum Kach bis zum Manager vun engem Hotel, vum DAP bis zum BTS. Aktuell gëtt awer och d'Hotelschoul zu Dikrech renovéiert.

D'Suessemer Schlass dierft op eng Waasserbuerg aus dem Joer 1270 zeréckgoen. Déi aktuell Gebailechkeeten an de Schlasspark mat senge remarkabelen ale Beem sinn awer aus dem Ufank vum 18. Joerhonnert.

Zanter 1971 ass d'Schlass als Monument klasséiert, 14 Joer méi spéit huet de Staat d'Proprietéit kaf, wou bis 1999 d'Fondatioun Kannerschlass dra war.

Schonns 5 Joer steet d'Suessemer Schlass eidel an de baulechen Zoustand gëtt natierlech zanterhier ëmmer méi schlecht. Wat d'Ännerungsaarbechten zu Suessem kaschten, gëtt net preziséiert.

