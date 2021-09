D'Suessemer Schlass, deem seng Grondmaueren op eng Waasserbuerg aus dem 13. Joerhonnert zréckginn, kritt eng nei Vocatioun.

De Regierungsrot huet decidéiert, aus der Proprietéit vum Staat, déi jorelaang eidel stoung, eng Annexe vun der Dikrecher Hotelschoul ze maachen.

Well d'Demande un hirer Formatioun grouss ass, sicht d'Direktioun vum EHTL zënter enger Zäit schonn no engem 2. Standbeen, am beschten am Süde vum Land - de Site zu Suessem géif déi néideg Konditiounen erfëllen a begeeschtert och den Educatiounsminister.

Wéini d'Renovéierungsaarbechte fäerdeg sinn an de Bäibau steet, kéint een den Ament nach net soen, an och iwwer d'Käschte ginn et nach keng Detailer.

Deemnächst ass eng Reunioun mam Service des Sites et Monuments, deen d'Changementer um Staat senger Proprietéit wäert iwwerwaachen.