Den Dan Kersch wëll an enger nächster Regierung kee Poste méi. Hie stéing och net zur Verfügung fir de Poste vum LSAP-Spëtzekandidat bei de nächste Walen.

Dat sot den Aarbechtsminister a Vizepremier e Méindeg de Moien am RTL-Interview. Ob hie säi Mandat fäerdegmécht oder nach eng Kéier wéilt Deputéierte ginn, wollt hien net kloer beäntweren. Dat grousst politesch Zil vun der LSAP wier et, fir déi nächst Walen ze wannen. An och eng éischte Kéier de Premier oder d'Premierministesch ze stellen. D'Annonce vum Dan Kersch wier keng Iwwerraschung gewiescht, sot den LSAP Parteipresident Yves Cruchten e Méindeg de Mëtteg am RTL-Interview. Den Aarbechtsminister hätt hien am Virfeld doriwwer an d'Bild gesat: "Mir sinn eng Partei mat lauter gudden, och jonke Leit. A mir wëllen 2023 gär mat neien an erfuerene Leit aus eiser Partei an d'Wale goen. A wa mer e gutt Resultat maachen, wäerte mer gutt Leit kënne proposéieren."

Immens couragéis, esou nennt de President vun de Jonk Sozialisten, den Amir Vesali d'Decisioun vum Dan Kersch. Dat géif der Partei net onbedéngt schueden, well ee gutt opgestallt wier:

"Am Géigesaz zu anere Parteien hunn d'Sozialiste ganz vill kompetent Leit, déi zu all Moment ee kéinten ersetzen. Dat hate mer jo gesinn, wou den Etienne Schneider fortgaangen ass, ass d'Paulette Lenert direkt nokomm, déi eng ganz kompetent Ministesch ass. Et muss een elo kucken, ob den Dan Kersch säi Mandat fäerdeg mécht oder net. Mir si gutt opgestallt op alle Fall an et sinn och Leit do, déi souguer méi jonk si wéi den Dan Kersch, déi kompetent si fir de Roll ze iwwerhuelen."

"Den Dan Kersch wäert eis net verluer goen an der Partei, och wann hien elo des Decisioun geholl huet", sot d'Gesondheetsministesch an enger éischter Reaktioun. D'Paulette Lenert bedauert awer dës Annonce vun hirem Parteikolleg a Mentor, deen en Teamplayer wier an d'Ekipp géif zesummenhalen. Fir si selwer wier et nach ze fréi, fir ze soen, ob si als Spetzekandidatin zur Verfügung stéing an ob dat da mat enger duebeler Spëtzt wier oder net. D'LSAP weist sech allgemeng an éischte Reaktioune gëeent a wëll fir déi nächst Walen op eng Mëschung vu jonken a méi erfuerene Leit setzen.