E Méindeg de Moien ass den Aarbechtsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

An Däitschland sinn d’Bundestagswahlen an enger Woch, hei zu Lëtzebuerg gëtt déi nächst Chamber eréischt an 2 Joer gewielt. An awer lafe schonn Diskussiounen iwwert d’Spëtzekandidaturen, op alle Fall bei der LSAP. Fir doriwwer ze schwätzen ass den LSAP-Vizepremier- an Aarbechtsminister Dan Kersch Invité vun der Redaktioun haut.

Mat him komme mer och op d’Iddi vun enger Coronasteier zeréck, déi schonn deels ëffentlech auserneegeholl ginn ass. Den Interview mam Dan Kersch ass um 10 op 8 hei op RTL.

