D'Erënnerung un d'Grujelegkeete wärend dem Zweete Weltkrich, dat ass de Kär vum Projet Stolpersteng.

Fir dass sech esou eppes ni méi widderhëlt - da sot de Buergermeeschter vu Munneref Steve Reckel bei der Aweiung vu 15 neie Stolpersteng an der Thermalstad.

Et ass ewell déi 2. Editioun vum Projet, mat deem an der Gemeng un d'Affer vun der Deportatioun erënnert gëtt.

15 Nimm stinn op de Steng. Dës Leit sinn entweder wéinst hire jiddeschen Originnen oder hiren Aktivitéite géint d'Nazie verfollegt ginn. "Between Shade and Darkness"- "Tëscht Schiet an Däischtert" heescht de Projet, mat deem de Geschichtsproff Dan Thilman an de Guy Schadeck aus der lokaler Kulturkommissioun och déi individuell Biographië vun den Affer beliichten. En Temoignage: Ech ka mech nach gutt un déi Famill erënneren. De Mann hat e Funkeradio aus Däitschland matbruecht, deen hat esou gréng Knäppercher, déi wéi Aen geliicht hunn. Si waren ëmmer immens fei mat mir a menger Famill. Enges Daags ware si einfach fort.

D'Liewensgeschichte sinn och an engem Buch festgehale ginn. Dem Dan Thilman seng Schüler hunn an hirer Fräizäit gehollef, d'Geschichten opzeschaffen. Et wier wichteg, dass déi Erënnerungen och 2021 net vergiess ginn, esou den Dan Thilman. Et ass eng Méiglechkeet, fir och elo nach ze wëssen, wien an deenen Haiser gewunnt huet a wat do geschitt ass. Sou kann ee sech drun erënneren, sou nach den Dan Thilman.

Ma nawell net jiddereen ass esou ganz zefridde mam Projet vun de Stolpersteng. An der Lescht gouf et kontrovers Diskussioune ronderëm de Kënschtler Gunter Demnig a seng Steng aus Messing, well zu Jonglënster och där Steng geluecht goufen, fir un Zwangsrekrutéierter ze erënneren. Och wann déi Decisioun vläicht net immens glécklech wier, misst een awer zu engem konstruktiven Dialog zréckfannen, esou de Jim Görres, President vu MemoShoa: "Et soll ee lo net ze vill an e polemeschen Dialog rutschen. Och wann et en Ënnerscheed mécht, ob ee wéinst senger Relioun oder senger Rass verfollegt gouf oder an enger Wehrmachtsuniform gestuerwen ass, sou muss een eng Aart a Weis fannen, fir un all d’Affer ze denken. Wa mir een deen aneren attackéieren, doe mir eis keen Déngscht an och net deene Jonken, déi sech dofir interesséieren."

D'Haaptsaach wier et, sech ze erënneren, seet den Dan Thiman. Ma och zu Lëtzebuerg wier hei nach vill Aarbecht, well och nach aner Affergruppen, notamment d'Sinti an d'Roma vun den Naziverbrieche betraff waren.