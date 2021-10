Zanter Enn September ass op der Musel d'Drauwelies amgaangen.

E kaalt Fréijoer an e verreente Summer: De Wiedergott huet et dëst Joer net gutt mat eis gemengt. Och fir d’Wënzer waren d’Wiederkonditiounen alles anescht wéi ideal. An awer gëtt de Joergang 2021 quantitativ a qualitativ gutt, verroden d’Wënzer.

Op ville Plaze laanscht d’Musel ass een och schonn zanter Enn September fläisseg mat der Drauwelies amgaangen. Mir hunn de Pitt Wagner op Gréiwemaacher an d’Wéngerte geschéckt, wou hie mam Generaldirekter vu Bernard-Massard e Bilan gezunn huet.