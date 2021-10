Lescht Woch ass d'Zuel vun den Neiinfektiounen ëm 14% an d'Luucht gaangen. 675 Persoune goufen an deem Zäitraum positiv getest.

Ënnert de 675 Infizéierte waren 53,9% net vaccinéiert, 46,1% iwwerdeems komplett geimpft. An deem selwechten Zäitraum goufen 3.540 direkt Kontaktpersounen identifizéiert, wat 25% méi si wéi déi virlescht Woch. Am Ganze goufe 15.544 PCR-Tester tëscht dem 4. an dem 10. Oktober gemaach.

Ënnert de Covid-Patienten am Spidol waren der 10 vu 15 op de Soins normaux net geimpft, op den Intensivstatiounen hu sech 3 vu 5 Persounen net vaccinéiere gelooss. Den Altersduerchschnëtt vun de Patiente läit bei 57 Joer.

2 Persoune si lescht Woch a Relatioun mat Covid-19 gestuerwen.

Mat Bléck op d'aktiv Infektioune gouf et eng liicht Hausse. Dës si vun 1.115 (Stand 3. Oktober) op 1.200 (Stand 10. Oktober) an d'Luucht gaangen. 77.159 Leit gëlle mëttlerweil als geheelt. D'Altersmoyenne vun de Mënschen, déi de Coronavirus haten, ass vun 29,1 op 32,7 Joer eropgaangen.

De Positivitéitstaux ass mat 1,05 plus-minus stabel bliwwen, virlescht Woch louch e bei 0,99. D'7-Deeg-Inzidenz ass iwwerdeems geklommen op 106 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner. Tëscht dem 27. September an dem 3. Oktober louch den Taux bei 93. Am héchsten ass den Inzidenztaux bei der Alterskategorie 0-14 Joer mat 167 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner, am niddregsten ass e bei de Leit tëscht 60-74 oder +75 Joer.

E Plus vun 11% gouf et bei den Isolementer mat 1.382 Persounen, 3.456 Residenten (+6%) hu missen a Quarantän.

Aus dem Wocheréckbléck vun der Santé geet nach ervir, dass tëscht dem 4. an dem 10. Oktober 5.867 Dosissen administréiert goufen. 1.896 Leit kruten hir 1. Piqûre, fir 2.711 war et déi 2. an 1.260 Mënsche kruten hir 3. Dosis gesprëtzt. 410.457 Leit hunn e kompletten Impfscheema, wat 74% vun der Bevëlkerung (iwwer 12 Joer) ass.

Schreiwes

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 4 au 10 octobre (13.10.2021)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / ministère de la Santé / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 4 au 10 octobre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a légèrement augmenté de 591 à 675 cas (+14%), ainsi que le nombre de leurs contacts étroits identifiés, qui est passé de 2.827 à 3.540 cas (+25%).

Parmi les 675 nouvelles infections, 364 personnes n'étaient pas vaccinées (53,9%) et 311 personnes avaient un schéma vaccinal complet (46,1%).

Parmi les hospitalisations, 10 patients sur 15 patients hospitalisés en soins normaux n'étaient pas vaccinés (5 avaient un schéma vaccinal complet), alors que 3 patients sur 5 en soins intensifs n'étaient pas vaccinés.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 4 au 10 octobre a augmenté de 14.621 à 15.544.

12 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 10 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 341. Depuis l'introduction des auto-tests, 804 résultats positifs ont été déclarés (aucun cas pour la semaine du 4 au 10 octobre). Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 10 octobre, le nombre d'infections actives a augmenté à 1.200 par rapport à 1.115 au 3 octobre et le nombre de personnes guéries est passé à 77.159 (par rapport à 76.571). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 a augmenté de 29,1 à 32,7 ans.

Pour la semaine du 4 au 10 octobre, 2 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer.

Dans les hôpitaux, la situation s'est légèrement détendue avec 15 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés dans l'unité des soins normaux et 5 lits occupés dans les soins intensifs (contre 8 la semaine précédente). La moyenne d'âge des patients hospitalisés est passée de 56 à 57 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) est resté plutôt stable avec 0,99 par rapport à 1,05 la semaine précédente, alors que le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) a légèrement augmenté de 4,04% à 4,34, ainsi que le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes.

Le taux d'incidence a augmenté à 106 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 93 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence a augmenté dans toutes les tranches d'âge, sauf chez les 0-14 ans (-17%). La plus grande augmentation est enregistrée chez les 75 ans ou plus (+71%) suivi des 15-29 ans (+37%) et des 35-44 ans (+33%).

Le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 0-14 ans avec 167 cas pour 100.000 habitants. Les taux d'incidence les plus bas sont enregistrés dans les tranches d'âge des 60-74 ans et des 75 ans ou plus.

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine du 4 au 10 octobre, 1.382 personnes se trouvaient en isolement (+11%) et 3.456 en quarantaine (+6%).

Contaminations

Pour les 675 nouveaux cas, le cercle familial reste la source de contamination la plus fréquente (30,8%) suivi par l'éducation (18,3%), les loisirs (6,3%) et les voyages à l'étranger (5,9). Le taux des contaminations dont la source n'est pas clairement attribuable reste stable à 30,8%.

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 4 au 10 octobre, 5.867 doses ont été administrées au total. 1.896 personnes ont reçu une 1re dose, 2.711 une 2e et 1.260 personnes ont reçu une 3e dose, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 12 octobre à 794.540. 410.457 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 74% par rapport à la population vaccinable (donc la population 12+).

Les prochains passages du «Impf-Bus on tour»

Le bus de vaccination sera présent lors des évènements suivants:

16.10.2021 10 h 00 - 13 h 00 LuxExpo (HomeExpo)

16.10.2021 08 h 30 - 12 h 30 Cactus Bascharage

18.10.2021 11 h 00 - 15 h 00 Zone industrielle Differdange / Sanem (Haneboesch)

20.10.2021 11 h 00 - 15 h 00 Cloche d'Or – boulevard de Kockelscheuer

Les prochains passages du «Impf-Bus on tour» seront également communiqués sur www.covidvaccination.lu.

À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d'identité et carte CNS obligatoires). Les personnes qui viennent faire leur 2e dose doivent ramener également leur le certificat de vaccination de la 1re dose.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/en/departement/department-of-microbiology/revilux/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 4 au 10 octobre a montré une prévalence encore élevée du coronavirus dans les eaux usées au niveau national. Malgré des fluctuations hebdomadaires parfois importantes, on peut considérer que le niveau de SARS-CoV-2 reste plutôt constant depuis plusieurs semaines, ce qui indique que le virus circule toujours dans la population.

L'ensemble des rapports CORONASTEP est disponible sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.